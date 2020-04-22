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Легка піца від дієтолога

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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти страв, які стали особливо популярні в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Олена Юдіна.

Легка піца від дієтолога

ПІЦА ІЗ ЦІЛЬНОЗЕРНОВОГО БОРОШНА

Інгредієнти

  • борошно цільнозерновк – 375 гр.

  • вода тепла – 225 мл,

  • сіль – дрібка,

  • оливкова олія – 2-3 ст.л,

  • цукор – 1 ст.л,

  • начинка - за смаком.

Спосіб приготування

Борошно сіль і цукор перемішуємо у глибокій мисці. Робимо заглиблення, в яке вливаємо воду та олію. Замішуємо тісто. Вимішуємо тісто руками, після чого залишаємо його "відпочивати" на 20 хвилин при кімнатній температурі.

Деко посипаємо борошном і розкочуємо тісто качалкою. Тісто можна розтягти руками.

Перед тим, як покласти начинку, обов'язково рясно змастіть основу томатною пастою або томатним соком.

З начинкою - все просто! Можна експериментувати нескінченно: помідори і моцарелла, курка, гриби, цибуля та перець, морепродукти, прошуто та ароматна зелень, навіть солодкі варіанти з ананасами, інжиром або грушею можливі. Завершуємо піцу сиром "моцарелла".

Духовку розігріти до 180 С. Випікається піца з цільнозернового борошна близько 20 хвилин.

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

З цікавими рецептами страв з сиру і коментарями дієтологів до них, ви можете ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Дієти та фітнес живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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