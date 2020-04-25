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Рецептом легкої пасти з овочами в Youtube поділився італійський кухар Марко Черветті.

ЛЕГКА ПАСТА З ОВОЧАМИ

Інгредієнти

паста - 150 г,

перець чилі - 4 г,

шпинат - 60 г,

свіжий цикорій - 1 шт. (150 г),

брокколі - 150 г,

анчоуси - 15 г,

часник - 10 г,

оливкова олія - 30 г,

пармезан - 10 г,

вода - 1 л,

сіль - 2 г.

Приготування

Нарізаємо цикорій і брокколі. Кладемо їх у велику каструлю. Додаємо шпинат. Заливаємо все літром води і доводимо вміст каструлі до кипіння.

У каструлю з киплячим шпинатом і брокколі висипаємо пасту. Варимо пасту до стану "al dente" і прибираємо з плити.

Нарізаємо часник і перець чилі. Розігріваємо сковороду з оливковою олією. Кидаємо туди анчоуси, додаємо до них часник і чилі. Все перемішуємо, як тільки-но часник стане золотавим, відразу ж викладаємо в сковороду пасту.

Тушкуємо пасту з овочами до кремоподібного стану, після чого додаємо натертий пармезан. Перемішуємо і подаємо страву до столу.

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