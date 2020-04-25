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Легка паста з овочами

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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Рецептом легкої пасти з овочами в Youtube поділився італійський кухар Марко Черветті.

Легка паста з овочами

ЛЕГКА ПАСТА З ОВОЧАМИ

Інгредієнти

  • паста - 150 г,

  • перець чилі - 4 г,

  • шпинат - 60 г,

  • свіжий цикорій - 1 шт. (150 г),

  • брокколі - 150 г,

  • анчоуси - 15 г,

  • часник - 10 г,

  • оливкова олія - 30 г,

  • пармезан - 10 г,

  • вода - 1 л,

  • сіль - 2 г.

Приготування

Нарізаємо цикорій і брокколі. Кладемо їх у велику каструлю. Додаємо шпинат. Заливаємо все літром води і доводимо вміст каструлі до кипіння.

У каструлю з киплячим шпинатом і брокколі висипаємо пасту. Варимо пасту до стану "al dente" і прибираємо з плити.

Нарізаємо часник і перець чилі. Розігріваємо сковороду з оливковою олією. Кидаємо туди анчоуси, додаємо до них часник і чилі. Все перемішуємо, як тільки-но часник стане золотавим, відразу ж викладаємо в сковороду пасту.

Тушкуємо пасту з овочами до кремоподібного стану, після чого додаємо натертий пармезан. Перемішуємо і подаємо страву до столу.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування продукти
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