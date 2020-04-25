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Рецептом легкої пасти з овочами в Youtube поділився італійський кухар Марко Черветті.
ЛЕГКА ПАСТА З ОВОЧАМИ
Інгредієнти
паста - 150 г,
перець чилі - 4 г,
шпинат - 60 г,
свіжий цикорій - 1 шт. (150 г),
брокколі - 150 г,
анчоуси - 15 г,
часник - 10 г,
оливкова олія - 30 г,
пармезан - 10 г,
вода - 1 л,
сіль - 2 г.
Приготування
Нарізаємо цикорій і брокколі. Кладемо їх у велику каструлю. Додаємо шпинат. Заливаємо все літром води і доводимо вміст каструлі до кипіння.
У каструлю з киплячим шпинатом і брокколі висипаємо пасту. Варимо пасту до стану "al dente" і прибираємо з плити.
Нарізаємо часник і перець чилі. Розігріваємо сковороду з оливковою олією. Кидаємо туди анчоуси, додаємо до них часник і чилі. Все перемішуємо, як тільки-но часник стане золотавим, відразу ж викладаємо в сковороду пасту.
Тушкуємо пасту з овочами до кремоподібного стану, після чого додаємо натертий пармезан. Перемішуємо і подаємо страву до столу.
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