Квасоля з білими грибами – дієтолог рекомендує

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За традицією рецепт коментує дієтолог.

КВАСОЛЯ ТУШКОВАНА З ОВОЧАМИ

Складові

Квасоля - 1 склянка

Гриби білі - 300 г

Сметана - 200 г

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Борошно - 2 ст. л.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Кріп - пучок

Сіль за смаком

Часник - 3-4 зубчики

Перець чорний мелений - за смаком

Приготування

На ніч замочуємо квасолю в холодній воді. Наступного дня промиваємо квасолю і відварюємо в підсоленій воді до готовності.

Білі гриби миємо, чистимо і відварюємо у підсоленій воді близько 20 хвилин. Якщо замість білих грибів ви будете використовувати печериці, цей етап приготування можна пропустити, оскільки відварювати печериці не потрібно.

Ставимо на плиту сковороду, наливаємо трохи рослинної олії. Коли олія нагріється, відправляємо на сковорідку дрібно нарізану ріпчасту цибулю. Обсмажуємо її до м'якого стану.

Відварені гриби виймаємо з води, відкидаємо на друшляк та чекаємо, коли вода стече. Нарізаємо гриби великим кубиком. Відправляємо подрібнені гриби в сковороду до цибулі. При постійному помішуванні смажимо все до появи рум'яної скоринки.

Тепер на сухій сковороді обсмажуємо борошно. Коли борошно трохи змінить свій колір, додаємо сметану, сіль та чорний мелений перець за смаком. Все перемішуємо і прогріваємо 3-4 хвилини.

Як тільки-но сметана почне закипати, знімаємо соус з вогню і переливаємо цю масу в сковорідку з квасолею.

Все як слід перемішуємо, зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо квасолю з грибами близько 15 хвилин під закритою кришкою. Чистимо часник, пропускаємо його через прес і додаємо до квасолі. Додаємо дрібно нарізаний свіжий кріп. Вимикаємо плиту і даємо нашій страві настоятися по кришкою близько 20 хвилин.

Страву подаємо до столу із зеленню та нарізкою зі свіжих овочів.

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Ольга Набока:

"Квасоля – відмінне джерело рослинного білка, але не підходить для схуднення. В процесі приготування з рослинних олій обираємо тільки оливкову.

Білі гриби – теж відмінне джерело рослинного білка, а ось печериці відрізняються складом. Зазвичай у нас купують печериці, де на 100 грамів ваги - 4-5 грамів білка. А білі гриби купують зазвичай в сушеному вигляді, де на 100 грамів ваги 25 грамів - це білок. Відмінна страва, але якщо ви тримаєте пост, сметану потрібно виключити з рецепту".

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