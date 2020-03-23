Кус-кус з апельсином, м'ятою і лісовим горіхом

В умовах карантину і стресу у багатьох змінюються гастрономічні пристрасті.

Через виділяється адреналіну організм вимагає жирну або солодку їжу. Як розповіла OBOZREVATEL лікар дієтолог Людмила Гончарова, в жирній й солодкій їжі дуже низький відсоток серотоніну, який називають "гормоном щастя". За словами дієтолога, жирна їжа не тільки не зніме підвищену тривожність, а й може стати причиною для початку депресії і пригніченого стану.

Щоб уникнути цієї ситуації необхідно правильно будувати свій раціон.

Популярний український кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко запропонував свій варіант страв, які стимулюють вироблення гормону щастя.

Сьогодні публікуємо перший рецепт.

КУСКУС З АПЕЛЬСИНОМ, М'ЯТОЮ І ЛІСОВИМ ГОРІХОМ

"Кускус – ідеальна крупа для салатів. Цього разу я вирішив додати до кускусу апельсин і м'яту. М'ята надає смаку свіжості, а апельсин – соковитості. У цієї страви виходить такий приголомшливий аромат, що його хочеться з'їсти все відразу. Причому ви можете подати його як гарнір або салат ", - рекомендує Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

• Кус-кус - 150 г

• Апельсин - 1 шт.

• Ядра лісових горіхів - 100 г

• М'ята - 5 гілочок

• Оливкова олія 3 ст. л.

• Сіль і перець - за смаком

1. Кускус (150 г) треба запарити окропом по інструкції на упаковці. Накрийте миску тарілкою, щоб він упарився і приготувався.

2. Тим часом помийте один апельсин, відріжте шкірку зверху і знизу. Потім акуратно обріжте шкірку з боків.

3. Виріжте у апельсина філе. Для цього очистіть його ножем, а потім видаліть м'якоть між білими плівками.

4. М'яту (5 гілочок) добре помийте і відокремте листочки від стебел.

5. Листя м'яти дрібно порубайте ножем. Ви також можете порвати листочки руками.

6. Лісові горіхи (100 г) акуратно подрібніть ножем. Ступінь подрібнення може бути різна, залежно від ваших уподобань.

7. Посоліть і поперчіть кускус за смаком, додайте 3 ст. л. оливкового масла. Акуратно підмішати філе апельсина, подрібнену м'яту і горіхи.

Готувати – це просто!

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