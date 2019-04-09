Кухня навиворіт: 5 цікавих рецептів зі звичайного лаваша

Лаваш – це здається найуніверсальніший інгредієнт і основа для будь-якої страви. З нього можна зробити практично все. Продукт, який буквально незамінний для тих, хто хоче приготувати швидку страву, не витрачаючи при цьому особливих зусиль. Ми знайшли для вас нові варіанти застосування лаваша.

1.М'ясний пиріг.

Можна подавати до столу в якості закуски і як основну страву. Дуже смачний як в холодному, так і в гарячому вигляді, та ще й дуже просто готується. Нарізаємо дрібно цибулю, моркву подрібнюємо на великій тертці, на розігріту сковороду викладаємо м'ясний фарш (м'ясо можна брати будь-яке) і обсмажуємо до напівготовності. Потім до фаршу додаємо цибулю та моркву і перемішуємо, сіль і перець за смаком. Довести потрібно практично до готовності. У мисці збиваємо яйце і змішуємо його з кефіром. До начинки, що залишилась додаємо сир, зелену цибулю і перемішуємо. У форму для запікання викладаємо на дно два листа лаваша, потім половину начинки. Далі відриваючи від лаваша шматочки вмокаємо їх в кефір і викладаємо на начинку. Потім, зверху розподіляємо начинку, що залишилась, накриваємо лавашем і поливаємо кефірною заливкою. Зверху викладаємо шматочки вершкового масла. Форму ставимо в нагріту до 220 градусів духовку на 20 хвилин.

2. Простий салат з лавашем.

Найпростіший салат, але з оригінальною подачею на хрустких тарілочках з лаваша. Куряче філе викладаємо на фольгу, солимо і додаємо спеції (на ваш смак). Закриваємо фольгу, не повністю, і ставимо в нагріту до 200 градусів духовку на 25-30 хвилин. Далі готуємо тарілочки. З лаваша необхідно вирізати коло, змастити з двох сторін рослинним маслом і викласти в відповідну форму для випікання. Потім поставити в нагріту до 200 градусів духовку на 5 хвилин. Готуємо заправку для салату: 2 столові ложки оливкової олії, столова ложка лимонного соку і чайна ложка французької гірчиці, ретельно перемішуємо. Свіжий огірок нарізаємо прямокутними шматочками, точно так само і куряче філе. Потім нарізаємо зелень. У цей салат можна також додати зелений горошок, попередньо зливши рідину (з неї вийде смачний майонез). З'єднуємо огірок, куряче філе, зелень і зелений горошок, поливаємо заправкою, сіль за смаком. На тарілочку з лаваша викладаємо лист салату (попередньо вимивши і просушивши) і сам салат. Виходить дуже смачно.

3. Швидка закуска з лаваша.

На приготування піде не більше 10 хвилин. Сама начинка може складатися з того, що є в холодильнику: шматочки м'яса, гриби, ковбаса, крабові палички, овочі, варені яйця, зелень і обов'язково сир. Для початку змащуємо лаваш майонезом, додаємо шинку, твердий сир і сир моцарелла, свіжий помідор, зелену цибулю, петрушку, кріп і консервовану кукурудзу. Акуратно згортаємо наш лаваш і викладаємо у форму для запікання, ставимо в нагріту до 200 градусів духовку на 5-6 хвилин.

4. Смажена закуска з лаваша.

Така закуска готується трохи довше попередньої, але за смаком їй точно не поступається, а навіть навпаки. Сюди теж підходить будь-яка начинка: ковбаса, м'ясо, крабові палички, зелень. Але якщо ви стежите за своєю фігурою, така закуска не для вас. Розріжте лаваш, щоб отримати чотири листи. Перший лист змащуємо плавленим сиром (продається в пластикових коробочках), посипаємо дрібно нарізаними кропом і часником, шматочками ковбаси і помідорами. І точно так само з другим і третім листом лаваша. В кінці накриваємо четвертим листом, попередньо змазаним плавленим сиром, добре придавлюємо і нарізаємо на невеликі шматочки. У мисці збиваємо два яйця і додаємо трохи борошна, вмокаємо кожен шматочок лаваша і викладаємо на сковороду з нагрітою рослинною олією. Зверніть увагу, що при цьому начинка не висипається, так як плавлений сир її добре тримає. Обсмажуємо з двох боків до рум'яної скоринки, викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Таку закуску можна подавати з солодким кетчупом або гострим соусом.

5. Пиріжки з лаваша з м'ясною начинкою.

Прості в приготуванні і дуже смачні. Нарізаємо цибулю і обсмажуємо її на невеликій кількості олії до м'якості. Далі до цибулі додаємо м'ясний фарш, солимо, перчимо і смажимо до готовності. Збиваємо яйце і змішуємо його з молоком. Лаваш нарізаємо на однакові шматочки, викладаємо на деко, застелене пергаментним папером, кожен шматочок лаваша змащуємо яєчно-молочною сумішшю. Викладаємо на них підготовлений м'ясний фарш, зверху накриваємо шматочками лаваша попередньо змочуючи в суміші з яйця і молока, скріплюємо краї, щоб начинка не висипалася. Наверх ще трохи начинки і знову лаваш. На завершення посипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку, нагріту до 180 градусів на 10-15 хвилин.

Рулет з лаваша з крабовими паличками, рецепт вже на нашому сайті.

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