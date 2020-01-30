Кращий салат з крабовими паличками без майонезу: простий рецепт

З крабових паличок можна приготувати найсмачніший святковий салат без майонезу, який всіх здивує!

Свіжі овочі, оливки, хурма і особлива ароматна заправка прекрасно доповнюють смак крабових паличок. Крім того, такий салат виходить дуже красивим, і його хочеться спробувати першим, навіть якщо на столі є маса інших страв.

Апетитний і оригінальний, ніжний і вітамінний – це все про чудову закуску за перевіреним рецептом від FoodOboz.

Як приготувати цю страву, читайте за посиланням: Салат із крабових паличок без майонезу.

Салат із крабових паличок без майонезу

Раніше OBOZREVATEL публікував рецепт казково смачного м'ясного салату без майонезу.

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