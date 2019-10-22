Кращий рецепт вафельних трубочок на маргарині

Осінні прохолодні місяці як ніколи вдалі, щоб побалувати своїх рідних і близьких такими ситними і смачними десертами як трубочки.

FoodOboz пропонує рецепт їх на маргарині.

Відомий факт, що маргарин досить шкідливий для організму, але якщо брати якісний продукт і використовувати його в помірних кількостях, то нічого страшного не трапиться, - все ж, маргарин в рази дешевше хорошого вершкового масла.

Крім нього, для приготування смачних вафельних трубочок потрібно всього лише трохи цукру, борошна та яєць.

В цілому приготування займе близько півгодини.

Дивіться покроковий рецепт приготування вафельних трубочок на маргарині за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного кексу на майонезі.

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