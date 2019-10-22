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Кращий рецепт вафельних трубочок на маргарині

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Осінні прохолодні місяці як ніколи вдалі, щоб побалувати своїх рідних і близьких такими ситними і смачними десертами як трубочки.

FoodOboz пропонує рецепт їх на маргарині.

Відомий факт, що маргарин досить шкідливий для організму, але якщо брати якісний продукт і використовувати його в помірних кількостях, то нічого страшного не трапиться, - все ж, маргарин в рази дешевше хорошого вершкового масла.

Крім нього, для приготування смачних вафельних трубочок потрібно всього лише трохи цукру, борошна та яєць.

В цілому приготування займе близько півгодини.

Дивіться покроковий рецепт приготування вафельних трубочок на маргарині за цим посиланням.

Кращий рецепт вафельних трубочок на маргарині

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачного кексу на майонезі.

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