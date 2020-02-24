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Кращий рецепт смачного вінегрету, який здивує

1.1т
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Звичайний вінегрет – це занадто банально, тому ми пропонуємо внести в процес приготування невеличку зміну.

Вона допоможе перетворити непримітний овочевий салат в казково смачну страву.

FoodOboz відшукав рецепт оригінального грибного вінегрету, в якому крім смажених печериць є і підсмажена до рум'яності ріпчаста цибуля.

Ця добавка до салату робить його настільки смачним, що вінегрет перетворюється в святкову страву, якою можна приємно здивувати гостей.

Детальний відеорецепт такого салату дивіться за посиланням: Вінегрет з грибами.

Вінегрет з грибами

Вінегрет з грибами

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Тема
рецепти
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їжа
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