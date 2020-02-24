Кращий рецепт смачного вінегрету, який здивує

Звичайний вінегрет – це занадто банально, тому ми пропонуємо внести в процес приготування невеличку зміну.
Вона допоможе перетворити непримітний овочевий салат в казково смачну страву.
FoodOboz відшукав рецепт оригінального грибного вінегрету, в якому крім смажених печериць є і підсмажена до рум'яності ріпчаста цибуля.
Ця добавка до салату робить його настільки смачним, що вінегрет перетворюється в святкову страву, якою можна приємно здивувати гостей.
Детальний відеорецепт такого салату дивіться за посиланням: Вінегрет з грибами.
Вінегрет з грибами
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