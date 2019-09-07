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Кращий рецепт смачного соусу болоньєзе

7.1т Читати матеріал російською

Однією з найпопулярніших страв італійської кухні є паста "Болоньєзе", яка оптимально поєднує в собі відмінні смакові якості і простоту приготування.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам приготувати класичний соус до цієї пасті.

Відзначається, що для приготування "Болоньєзе" зовсім не потрібно надриватися в пошуках екзотичних і дорогих інгредієнтів, оскільки основою для соусу є яловиче м'ясо, помідори, вино, і ще деякі овочі і спеції.

Соус "Болоньєзе" можна приготувати трохи більше ніж за годину часу, але його вистачить, щоб подати з пастою і неймовірно смачно нагодувати відразу всю сім'ю.

Дивіться повний список необхідних продуктів і докладний рецепт приготування соусу "Болоньєзе" за цим посиланням.

Кращий рецепт смачного соусу болоньєзе

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт іншого цікавого італійського блюда з помідорами.

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