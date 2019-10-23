Кращий рецепт ніжних пончиків на кислому молоці

Дуже незвичайні, але казково смачні пончики виходять без дріжджів на кислому молоці.

Їх легко приготувати в домашніх умовах з продуктів, які завжди є в наявності.

Замість кислого молока для приготування тіста підійде будь-який кефір і закваска.

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Прикрасити такі пончики можна глазур'ю, цукровою пудрою, медом, або просто подавати до чаю з джемом.

Детальний покроковий рецепт з фото і відео від FoodOboz дивіться за цим посиланням: Пончики на кислому молоці.

Пончики на кислому молоці

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