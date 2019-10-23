Кращий рецепт ніжних пончиків на кислому молоці

Дуже незвичайні, але казково смачні пончики виходять без дріжджів на кислому молоці.
Їх легко приготувати в домашніх умовах з продуктів, які завжди є в наявності.
Замість кислого молока для приготування тіста підійде будь-який кефір і закваска.
Читайте також: Як приготувати смачні пухкі оладки
Прикрасити такі пончики можна глазур'ю, цукровою пудрою, медом, або просто подавати до чаю з джемом.
Детальний покроковий рецепт з фото і відео від FoodOboz дивіться за цим посиланням: Пончики на кислому молоці.
Пончики на кислому молоці
Читайте також: Рецепт неймовірно смачного десерту з яблуками
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!