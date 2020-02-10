Кращий рецепт ніжних ледачих вареників з сиром

Одним з найсмачніших і простих десертів є сирні ледачі вареники нашвидкоруч.
Їх не потрібно ліпити, загортаючи начинку, тісто замішується дуже швидко, і варяться вони за кілька хвилин.
Для таких вареників варто обрати знежирений сир і свіжі яйця середнього розміру. Кількість борошна залежить від м'якості сиру, головне – щоб готове тісто легко різалося на невеликі шматочки.
Подається ця смакота зі сметаною, медом, ягодами або варенням на ваш смак.
Як приготувати таку страву, читайте в рецепті від FoodOboz за посиланням: Солодкі ледачі вареники з сиром.
Солодкі ледачі вареники з сиром
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