Кращий рецепт ніжних ледачих вареників з сиром

Одним з найсмачніших і простих десертів є сирні ледачі вареники нашвидкоруч.

Їх не потрібно ліпити, загортаючи начинку, тісто замішується дуже швидко, і варяться вони за кілька хвилин.

Новини Секрет приготування львівських сирників

Для таких вареників варто обрати знежирений сир і свіжі яйця середнього розміру. Кількість борошна залежить від м'якості сиру, головне – щоб готове тісто легко різалося на невеликі шматочки.

Подається ця смакота зі сметаною, медом, ягодами або варенням на ваш смак.

Як приготувати таку страву, читайте в рецепті від FoodOboz за посиланням: Солодкі ледачі вареники з сиром.

Солодкі ледачі вареники з сиром

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