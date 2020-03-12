Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Кращий рецепт найніжнішого торта "Сльоза слона" з відео

354
Читати матеріал російською

Пропонуємо скуштувати дуже смачний і простий торт, який завдяки своїй оригінальності завоював величезну популярність.

Назва "Сльоза слона" цілком відповідає зовнішньому вигляду десерта – це тонкий промазаний кремом шоколадний бісквіт, складений навпіл так, що за формою він нагадує краплю.

У технології приготування даного торта немає нічого складного, і він завжди виходить казково смачним. При цьому банан в начинці надає "Сльозі слона" особливу, незабутню нотку.

Сметанний крем для торта замішується за лічені хвилини, а корж печеться за 10-15 хвилин.

Детальний відеорецепт, інгредієнти і технологію приготування цього смаколика дивіться на нашому сайті за посиланням: Торт "Сльоза слона".

Торт "Сльоза слона"

Торт "Сльоза слона"

Читайте також:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы