Кращий рецепт найніжнішого торта "Сльоза слона" з відео

Пропонуємо скуштувати дуже смачний і простий торт, який завдяки своїй оригінальності завоював величезну популярність.

Назва "Сльоза слона" цілком відповідає зовнішньому вигляду десерта – це тонкий промазаний кремом шоколадний бісквіт, складений навпіл так, що за формою він нагадує краплю.

У технології приготування даного торта немає нічого складного, і він завжди виходить казково смачним. При цьому банан в начинці надає "Сльозі слона" особливу, незабутню нотку.

Сметанний крем для торта замішується за лічені хвилини, а корж печеться за 10-15 хвилин.

Детальний відеорецепт, інгредієнти і технологію приготування цього смаколика дивіться на нашому сайті за посиланням: Торт "Сльоза слона".

Торт "Сльоза слона"

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