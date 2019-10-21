Кращий рецепт кисло-солодкого соусу для салату

У будь-який час року актуальним і неймовірно поширеним блюдом залишається салат, - особливо смачний, якщо підібрати до нього правильний соус.

FoodOboz пропонує вам рецепт кисло-солодкого соусу для салату.

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Зауважимо, що такий тип соусів дуже популярний через свою універсальність, оскільки підходить для більшості страв з овочів, м'яса і риби.

Але більше за все такий соус підкреслює смак зелені, сиру, огірків, помідорів, авокадо, - словом, практично всіх відомих світу салатів.

Для приготування кисло-солодкого соусу потрібні лічені хвилини і не так вже й багато інгредієнтів.

Повний список продуктів і покроковий рецепт приготування кисло-солодкого соусу для салатів дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачного салату "Прошутто" з грушею.

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