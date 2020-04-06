Котлети з броколі – це легко, ніжно, ситно і корисно

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які стали особливо популярні в період карантину.

За традицією рецепт коментує дієтолог.

складові

Брокколі - 300 гр.

Цибуля - 1 шт.

Яйця - 2 шт.

Манка - 2 ст. л.

Пшеничне борошно - 1,5 ст. л.

Сіль за смаком

Рослинна олія - 2 ст.л.

Броколі миємо під проточною водою, після чого дрібно нарізаємо. Подрібнювати цей інгредієнт в блендері не варто.

Ріпчасту цибулю чистимо і дуже дрібно нарізаємо. При бажанні можете скористатися блендером, м'ясорубкою або теркою. Подрібнену цибулю відправляємо в посуд до броколі.

Додаємо до броколі яйця та манку. Солимо до смаку. Додаємо борошно, все добре перемішуємо і залишаємо масу на столі на 20 хвилин.

Через 20-30 хвилин формуємо з маси невеликі кульки і викладаємо їх на деко, застелене пергаментним папером. Пергамент попередньо змащуємо рослинною олією. Надаємо котлетам пласкої форми і відправляємо їх в духовку, розігріту до 200 градусів. Приблизний час випікання близько 30 хвилин.

Якщо ви хочете, щоб ваші котлети підрум'янилися з двох боків, через 15 хвилин після початку запікання, переверніть їх.

Готові котлети подаємо зі свіжою сметаною та зеленню.

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк:

"Броколі - це чудово. Це прекрасний продукт, в якому багато клітковини. Крім того, в броколі є хром, за рахунок чого буде не так сильно хотітися солодкого. Особливо зараз, коли ми мало рухаємося в умовах карантину, нам хочеться солодкого. Броколі може допомогти вирішити цю проблему.

Цибуля - це добре, це фітонциди і здорова мікрофлора кишечнику.

Манка - це погано. Нічого корисного в цьому продукті немає. Це зайві калорії, надмірна вага і більше нічого. Я б прибрав з рецепта цей продукт або замінив би його цільнозерновим борошном.

Пшеничне борошно - це теж погано. Це швидкий вуглевод і як результат - зайва вага. Пшеничне борошно потрібно або прибрати взагалі і замінити цільнозерновим, або використовувати по мінімуму.

Те, що котлети не смажать на сковороді, а запікають у духовці - це чудово. Але що стосується рослинної олії - це не дуже добре. Я б порадив замінити рослинну олію вершковим маслом".

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