Котлети з броколі – це легко, ніжно, ситно і корисно

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які стали особливо популярні в період карантину.
За традицією рецепт коментує дієтолог.
складові
Брокколі - 300 гр.
Цибуля - 1 шт.
Яйця - 2 шт.
Манка - 2 ст. л.
Пшеничне борошно - 1,5 ст. л.
Сіль за смаком
Рослинна олія - 2 ст.л.
Броколі миємо під проточною водою, після чого дрібно нарізаємо. Подрібнювати цей інгредієнт в блендері не варто.
Ріпчасту цибулю чистимо і дуже дрібно нарізаємо. При бажанні можете скористатися блендером, м'ясорубкою або теркою. Подрібнену цибулю відправляємо в посуд до броколі.
Додаємо до броколі яйця та манку. Солимо до смаку. Додаємо борошно, все добре перемішуємо і залишаємо масу на столі на 20 хвилин.
Через 20-30 хвилин формуємо з маси невеликі кульки і викладаємо їх на деко, застелене пергаментним папером. Пергамент попередньо змащуємо рослинною олією. Надаємо котлетам пласкої форми і відправляємо їх в духовку, розігріту до 200 градусів. Приблизний час випікання близько 30 хвилин.
Якщо ви хочете, щоб ваші котлети підрум'янилися з двох боків, через 15 хвилин після початку запікання, переверніть їх.
Готові котлети подаємо зі свіжою сметаною та зеленню.
Коментар дієтолога
Лікар-дієтолог Сергій Антонюк:
"Броколі - це чудово. Це прекрасний продукт, в якому багато клітковини. Крім того, в броколі є хром, за рахунок чого буде не так сильно хотітися солодкого. Особливо зараз, коли ми мало рухаємося в умовах карантину, нам хочеться солодкого. Броколі може допомогти вирішити цю проблему.
Цибуля - це добре, це фітонциди і здорова мікрофлора кишечнику.
Манка - це погано. Нічого корисного в цьому продукті немає. Це зайві калорії, надмірна вага і більше нічого. Я б прибрав з рецепта цей продукт або замінив би його цільнозерновим борошном.
Пшеничне борошно - це теж погано. Це швидкий вуглевод і як результат - зайва вага. Пшеничне борошно потрібно або прибрати взагалі і замінити цільнозерновим, або використовувати по мінімуму.
Те, що котлети не смажать на сковороді, а запікають у духовці - це чудово. Але що стосується рослинної олії - це не дуже добре. Я б порадив замінити рослинну олію вершковим маслом".
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