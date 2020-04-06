Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Котлети з броколі – це легко, ніжно, ситно і корисно

1.4т
Читати матеріал російською

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які стали особливо популярні в період карантину.

За традицією рецепт коментує дієтолог.

Котлети з броколі – це легко, ніжно, ситно і корисно

складові

  • Брокколі - 300 гр.

  • Цибуля - 1 шт.

  • Яйця - 2 шт.

  • Манка - 2 ст. л.

  • Пшеничне борошно - 1,5 ст. л.

  • Сіль за смаком

  • Рослинна олія - 2 ст.л.

Броколі миємо під проточною водою, після чого дрібно нарізаємо. Подрібнювати цей інгредієнт в блендері не варто.

Ріпчасту цибулю чистимо і дуже дрібно нарізаємо. При бажанні можете скористатися блендером, м'ясорубкою або теркою. Подрібнену цибулю відправляємо в посуд до броколі.

Додаємо до броколі яйця та манку. Солимо до смаку. Додаємо борошно, все добре перемішуємо і залишаємо масу на столі на 20 хвилин.

Через 20-30 хвилин формуємо з маси невеликі кульки і викладаємо їх на деко, застелене пергаментним папером. Пергамент попередньо змащуємо рослинною олією. Надаємо котлетам пласкої форми і відправляємо їх в духовку, розігріту до 200 градусів. Приблизний час випікання близько 30 хвилин.

Якщо ви хочете, щоб ваші котлети підрум'янилися з двох боків, через 15 хвилин після початку запікання, переверніть їх.

Готові котлети подаємо зі свіжою сметаною та зеленню.

Котлети з броколі – це легко, ніжно, ситно і корисно

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк:

"Броколі - це чудово. Це прекрасний продукт, в якому багато клітковини. Крім того, в броколі є хром, за рахунок чого буде не так сильно хотітися солодкого. Особливо зараз, коли ми мало рухаємося в умовах карантину, нам хочеться солодкого. Броколі може допомогти вирішити цю проблему.

Цибуля - це добре, це фітонциди і здорова мікрофлора кишечнику.

Манка - це погано. Нічого корисного в цьому продукті немає. Це зайві калорії, надмірна вага і більше нічого. Я б прибрав з рецепта цей продукт або замінив би його цільнозерновим борошном.

Пшеничне борошно - це теж погано. Це швидкий вуглевод і як результат - зайва вага. Пшеничне борошно потрібно або прибрати взагалі і замінити цільнозерновим, або використовувати по мінімуму.

Те, що котлети не смажать на сковороді, а запікають у духовці - це чудово. Але що стосується рослинної олії - це не дуже добре. Я б порадив замінити рослинну олію вершковим маслом".

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

З цікавими рецептами страв із сиру і коментарями дієтологів щодо них, ви можете ознайомитися тут.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Карантин в Україні рецепти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz