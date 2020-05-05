Коров'яче vs рослинне: яке молоко краще пити. Корисні властивості

Рослинне молоко спочатку використовувалося в якості альтернативи коров'ячого тільки з клінічних або дієтичних причин. Однак зараз воно все частіше з'являється на наших столах.

Але варто зазначити, що неправильно називати цей продукт молоком, оскільки мова йде про напій, отриманий з різних джерел, таких як соя, рис, кокос, мигдаль, овес або фундук. Очевидно, це вказує на відмінності як в органолептичних характеристиках, так і в харчових властивостях, розповідає giallozafferano.it.

Коли віддавати перевагу рослинному молоку

Рослинне молоко помилково вважають поживнішим для потреб дорослого, ніж коров'яче молоко. Насправді, виходячи з припущення, що в обох випадках це не основні продукти харчування, було б корисно віддати перевагу споживанню рослинного молока при наявності:

- непереносимості лактози або хронічних запальних захворювань кишечника;

- діареї різної природи;

- алергії на молочні білки;

- гіперхолестеринемії.

Як вибрати

Перший крок до усвідомленого вибору – ще раз поглянути на етикетку. Кожен тип рослинного молока має різні інгредієнти і поживну цінність.

Читаючи етикетку, зверніть увагу на:

- походження вихідної крупи або бобових (завжди віддавайте перевагу продуктам BIO);

- наявність натрію;

- додавання цукру (якого та в яких кількостях);

- наявність рослинних масел;

- додавання додаткових стабілізаторів або підсилювачів смаку;

- можливе додавання вітамінів і мінералів.

На даний момент просто потрібно вибрати молоко, яке найкращим чином відповідає вашим потребам.

Соєве молоко

Це найспоживаніша альтернатива коров'ячому молоку. Враховуючи багатство білка (не менше 3 г на 100 г) і низький вміст вуглеводів (0,8-3 г на 100 г), воно також використовується в протоколах харчування і серед спортсменів. Якщо не сподобається смак, його можна легко замаскувати додаванням кави або какао. Перетравність у нього досить гарна. Ризик алергії залишається високим у схильних людей. Як правило, протипоказаний пацієнтам з попередньою історією ендокринних патологій.

Рисове молоко

Незважаючи на низьку калорійність, воно відрізняється від соєвого молока меншим вмістом білка і більшою кількістю вуглеводів (навіть досягає 9-10 г на 100 г). Маючи м'який і солодкий смак, воно добре переноситься тими, хто страждає від рефлюксу і шлунково-кишкових захворювань, а також підходить людям з целіакію. Володіючи відмінною переносимістю, але поганою поживною цінністю, воно часто збагачується мінералами і вітамінами.

Вівсяне молоко

Воно знаходиться між соєвим і рисовим молоком з точки зору наявності вуглеводів і білків. З огляду на нейтральний смак, його можна використовувати для приготування як солодких, так і солоних рецептів. Вівсяне молоко має відмінну кишкову переносимість, але, на відміну від рисового або соєвого, не може бути використано людьми з целіакію. Таке молоко часто ароматизується, а також збагачується мінералами і вітамінами.

Кокосове молоко

Це один із найкалорійніших сортів рослинного молока через кількісь жиру, який перевищує 15 г на 100 г. З огляду на низький вміст вуглеводів, кокосове молоко високо цінується як за його тропічний смак, так і за насичуючу дію. Воно успішно використовується в певних дієтичних режимах, наприклад, в кетогенній дієті.

Молоко з мигдалю, фундука та волоського горіха

У ці напої зазвичай додають цукор, щоб зробити смак приємнішим. Однак по живильній цінності, аналогічній вівсяному молоку, і більшій кількості жирів, вони чинять сильнішу аллергенну дію, ніж інші види молока.

Коров'яче молоко: можна чи ні?

Коров'яче молоко, яке часто критикують, безсумнівно, є одним з безперечних складових наших сніданків. Присутність білків з високою біологічною цінністю, вітаміну B12, кальцію і слідів вітаміну D, робить його повноцінною їжею, хоча і не обов'язковою. Воно добре переноситься в перші роки життя, коли присутність ферменту лактази, відповідального за переварювання молочного цукру, знаходиться в максимальних концентраціях. У зрілому віці його часто гірше переносять і тому замінюють іншими напоями.

Підтверджуючи свою незамінність, коров'яче молоко є гарним продуктом для харчових потреб дорослої людини, якщо його правильно вводити в раціон – з частотою від 2 до 4 разів на тиждень.