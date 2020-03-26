Коронавірус в Україні: як повинні харчуватися ті, хто тримають пост

В умовах карантину люди, які дотримуються посту, мають звернути увагу на ряд важливих моментів.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла лікар-дієтолог Людмила Гончарова.

"При пості ми дуже сильно перевантажуємо підшлункову залозу цукрами, які знаходяться в рослинних продуктах. В першу чергу, це фруктоза, яка знаходиться у фруктах і овочах. Мальтоза в зернових. Картопля, банани, боби містять складні вуглеводи, крохмалисті з'єднання.

Зараз, в умовах, коли потрібно підтримати імунну систему, люди, які дотримуються посту, мають звернути увагу на присутність в раціоні бобових. Бобові я б радила вимочувати і готувати з куркумою, з карі, з будь-якими іншими спеціями. Я б також порадила готувати бобові з овочами.

Можна віддавати перевагу бобовим, які мають низький глікемічний індекс. Це зелена квасоля або спаржева квасоля, зелена сочевиця, жовта чечевиця. Зелена сочевиця має низький глікемічний індекс, жовта - середній глікемічний індекс. Бобові з низьким глікемічним індексом можна вживати і два рази на день. Цими продуктами ми не дуже навантажимо свою підшлункову залозу.

Квасоля чорна, квасоля червона, сочевиця червона, боби мають високий глікемічний індекс. Такі продукти я б радила вживати не частіше, ніж один раз на день.

Якщо ми говоримо про зернові, то безумовно вони мають бути в раціоні. Це гречка, пшоно, чорний рис, також не шліфований дикий рис. Причому, зернові ми готуємо в зерні, а не у вигляді мюслі. Мюслі - це рафінований продукт, який не має вітамінно-мінерального наповнення. Мюслі потрібно вживати з ягодами, овочами або зеленню.

Окрім того, в період посту в раціоні має бути багато зелені. Це кріп, петрушка, листовий салат, кінза. Добре, якщо це буде не один салат, а декілька. Саме зелень бере на себе основну поставку мінералів та вітамінів.

Також потрібно віддати перевагу сої. У раціоні має бути сир тофу. Його можна просто порізати кубиками, обваляти в спеціях і додавати в салат. Це і просто, і смачно. І найголовніше - тофу дуже багатий на білок. Потрібно пам'ятати, що в період посту основне джерело білка - це соя. Це єдиний замінник білка, який зазвичай ми отримуємо з м'яса. Білок, який дає нам соя має найбільший набір амінокислот необхідних нашому організму.

Головне завдання при пості - дати організму необхідний білок і в той же час не перевантажити свою підшлункову залозу. Важливо пам'ятати, що смажена картопля - це не дотримання посту, а дуже велике навантаження для печінки і підшлункової залози. Тому, якщо ми готуємо картоплю, то ми її відварюємо в шкірці або запікаємо і потім додаємо до неї овочевий салат. Для противірусної активності можна додати цибулю та часник.

Не забуваємо про гриби. Гриби готуються дуже швидко. Можна комбінувати продукти і, наприклад, за 15 хвилин до приготування риби додати трохи грибів. Також гриби можна окремо запікати і подавати з будь-якою нерафінованою олією холодного віджиму, зі спеціями, насінням та зеленню.

Також бажано, щоб в раціоні тих, хто поститься була риба. Добре, якщо риба буде присутня в раціоні хоча б один раз на день. Риба - це повний склад амінокислот, це незамінний білок тваринного походження. Річ у тім, що рослинний білок не дає нашому організму повного набору амінокислот, які нам потрібні. Тому риба для тих, хто тримає піст, просто необхідна.

Однак потрібно пам'ятати, що рибу ми не смажимо, а запікаємо в духовці, причому в скляному або глиняному посуді. Саме цей посуд не взаємодіє з їжею і не змінює її смак. Запікати рибу можна з корінням, використовуючи для цього корінь петрушки, селери, пастернаку. Це найкращий замінник картоплі. Також я б порадила вживати морепродукти та ікру".

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