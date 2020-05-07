Коронавірус: стало відомо, як можна побороти інфекцію

Для того, щоб організм людини міг протистояти інфекції, в раціоні мають бути присутні певні продукти, що містять дуже важливий мінерал.

Про це на сторінці у Facebook написала лікарка-дієтологиня Світлана Фус.

"Про вітаміни і мінерали ми переважно згадуємо, коли не дуже добре почуваємося, відчуваємо втрату сил, зниження працездатності. І багато хто робить ставку на прийом вітамінно-мінеральних препаратів, замість того, щоб звернути увагу на своє харчування. Ми, перш за все, шукаємо ефективні способи захисту від інфекцій, намагаємося не хворіти. На жаль, помилково вважати, що можна знехтувати щоденним раціоном і сподіватися, що легко заповнимо дефіцит нутрієнтів і захистимо себе лише ковтаючи всілякі добавки і полівітаміни. Так це не працює", – зазначила дієтологиня.

За словами лікаря, ключ до гарного самопочуття і зміцнення імунітету простий – здоровий спосіб життя і збалансоване харчування, багате на натуральні вітаміни та мінерали.

"Тижня здорового повноцінного харчування не вистачить, щоб покращити імунну систему, і прийом препаратів за короткий термін цю проблему теж не вирішить. Імунна система вимагає щоденного забезпечення необхідними компонентами. А такі умови створює тільки щоденне адекватне збалансоване харчування.

Якщо ж говорити про мінерали, то серед них особливо важливим і незамінним для імунітету є цинк. Він другий за поширеністю після заліза елемент в організмі", – зазначила лікарка, додавши при цьому, що в раціоні обов'язково мають бути продукти, багаті на цинк.

Низький рівень цинку призводить до зниження і ослаблення Т-клітин імунної системи, зменшення маси лімфатичних вузлів, тимуса та селезінки і до порушень функціонування лімфоцитів. В результаті – знижується загальний рівень опору організму інфекційним захворюванням. За словами лікарки, науково доведено, що при достатньому рівні цинку в організмі, застуда минає легше, а одужання настає швидше.

"Крім імунного захисту, саме цей мікроелемент бере участь у багатьох реакціях ферментів, регулює статеве дозрівання і ріст клітин. Він впливає на здоров'я нашої шкіри, волосся і нігтів. Життєво необхідний для синтезу білка колагену, має противарикозну дію. За дефіциту цинку може знижуватися почуття смаку, погіршуватися нюх, аж до повної його втрати", – наголосила медикиня.

Однією з основних причин дефіциту цинку може бути неправильно складений раціон.

Надлишок зернових, хлібних злаків у раціоні. Цинк у цих продуктах малодоступний для організму, оскільки там містяться фітати, які зменшують його абсорбцію (всмоктування). Особливо важливо це знати вегетаріанцям.

Часте вживання алкоголю, поєднання продуктів, багатих на цинк, із молочними продуктами, з висівками і клітковиною, зловживання продуктами з високим вмістом простих цукрів – солодощами, газованими напоями, фруктовими напоями – також знижують всмоктування цинку.

Як уникнути дефіциту цинку?

Для цього, за словами лікаря, їжа має включати достатню кількість продуктів, багатих на цей мінерал. Причому приймати треба не один продукт у великій кількості раз на тиждень, а регулярно включати в раціон різноманітні джерела цинку. "Підтримуйте його щоденне надходження – депо цинку в організмі немає. Важливо, щоб було достатньо білка тваринного походження, без нього засвоєння цинку різко знижується. Тому їжа не повинна бути тільки рослинною і вуглеводною. Добова потреба цинку для дорослих – 10-12 мг", – зазначила дієтологиня.

Найбагатші джерела цинку з розрахунку на 100 г продукту

печінка яловича – 5 мг, що становить 45% від добової норми,

твердий сир – 4,7 мг, що становить 42% від добової норми,

яловичина – 4,3 мг, що становить 39% від добової норми,

вівсяна крупа – 2,5 мг, що становить 25% від добової норми,

дикий рис – 5,9 мг, що становить 50% від добової норми,

куряча грудка – 2 мг, що становить 18% від добової норми,

сочевиця – 5 мг, що становить 45% від добової норми.

Лікарка також нагадала, як важливо, аби щоденне меню було різноманітним і правильно поєднувалося. "Так ми зможемо підтримувати рівень цинку в організмі на належному рівні, уникнемо нестачі ключового мікроелемента і цим підтримаємо імунітет", – наголосила Фус.

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