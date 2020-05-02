Коронавірус: лікар розповів, як знизити ризик зараження під час купування продуктів

У період карантину і вимушеної ізоляції варто звернути увагу на ряд моментів, які можуть істотно знизити ймовірність зараження коронавірусом при покупці продуктів.

Про це в соцмережі Facebook повідомила лікар-дієтолог Марина Павленко.

Дієтолог визначила чотири важливих пункти, на які варто звернути увагу при покупці продуктів: упаковка, доставка готової їжі, очищення фруктів, розмір магазину.

Щоб мінімізувати ризик зараження, в період карантину варто відмовитися від покупки розсипних круп і кондитерських виробів. Лікар радить купувати продукти, які вже упаковані, оскільки це суттєво знижує ймовірність контакту продуктів з великою кількістю людей.

"Необхідно унеможливити купівлю будь-яких продуктів, які не упаковані. Неважливо що це: макаронні вироби, крупи, кондитерські вироби, солодощі, хлібобулочні вироби. Ви не знаєте хто і в якому стані контактував з даними продуктами і чи дотримувалися ці люди правил безпеки", - заявила дієтолог.

Наступним важливим моментом дієтолог назвала відмову від доставки готової їжі.

"Я рекомендую відмовитися від доставки їжі в готовому вигляді на період карантинних заходів. Ви не можете знати в яких умовах їх готували, чи був здоровий кухар, як він дотримувався техніки безпеки й т.ін", - заявила Павленко.

Кількість споживаних овочів і фруктів, за словами лікаря, на період епідемії обмежувати не можна, однак їх потрібно ретельно обробляти і очищати, краще шкірку знімати.

Також лікар порадила звернути увагу на розмір торгових точок, в яких ви робите покупку і відмовитися від покупок в крупних магазинах на користь більш дрібних.

"І звичайно ж купуйте їжу в маленьких магазинах, а не у великій мережі, так кількість можливих Ваших контактів і товарів магазину з інфікованими людьми буде мінімізовано", - підсумувала дієтолог.

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