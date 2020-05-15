Коронавірус і розлади харчової поведінки: хто в зоні ризику

Ізоляція, викликана поширенням коронавірусу, стала особливо складною для людей, які страждають розладами харчової поведінки – збільшився ризик рецидивів і погіршення симптомів.

Три найпоширеніших види розладів: анорексія, булімія та переїдання. Це проблема суспільної охорони здоров'я, яку важко лікувати в нормальних умовах, а тим більше під час пандемії, враховуючи, що багато служб призупинили діяльність. Щоб звернути увагу на цю проблему, Вищий інститут здоров'я в Італії опублікував дослідження про розлади харчової поведінки в період COVID-19, повідомляє ilfattoalimentare.it.

Карантин, накладення жорстких обмежень на рух або інші ситуації, які виникли в останні місяці – все це вплине на людей, які страждають розладами харчової поведінки. Наприклад, страх зараження може бути пов'язаний з відчуттям втрати контролю. Ті, хто страждає на анорексію або булімію, спробують компенсувати це шляхом подальшого збільшення обмежень на харчування. Навпаки, те ж відчуття здатне збільшити неконтрольовані прийоми їжі у людей, які страждають від переїдання.

￼

Обмеження фізичної активності можуть збільшити страх набрати вагу, а комори, заповнені їжею, призведуть до зростання обмежень щодо харчування або механізмів екстремального контролю ваги. Якщо говорити про психологічні наслідки ізоляції, пандемічного стресу і вимушеного співіснування з членами сім'ї, все це може посприяти виникненню розладів навіть у тих, хто ніколи раніше не виявляв симптомів.

На додаток до можливих рецидивів і погіршення ситуації, люди, які страждають розладами харчової поведінки, піддаються підвищеному ризику зараження. Недоїдання, обмежені запаси жиру в організмі та порушення роботи кишечника – це ті фактори, які негативно впливають на здатність організму та імунної системи боротися з інфекціями.

Крім того, люди з цими розладами часто відчувають метаболічні та електролітні дисбаланси, які збільшують ризик дихальної та серцевої недостатності, а також серйозніших ускладнень при COVID-19.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, як поліпшити харчування під час карантину

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram