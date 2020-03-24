Коронавірус. Без яких продуктів не обійтися тим, хто в зоні ризику

Які вітаміни потрібні людям після 50? Як правильно харчуватися в період карантину і чи загрожує нам авітаміноз?

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

"Щоб нормально працювала імунна система потрібне функціонування нормальної мікрофлори кишківника. Якщо мікрофлора працює добре, імунна система теж буде в порядку. Мікрофлору потрібно годувати, і годувати її потрібно клітковиною.

Нормальне споживання грубих харчових волокон для жінок має становити 25 грамів на добу, для чоловіків - 38 грамів. Ми ж вживаємо лише 15 грамів на добу.

Клітковина міститься в овочах, у злакових. Можна просто купити окремо клітковину і додавати її в їжу. Це необхідно для розвитку нормальної мікрофлори і відповідно для підтримки імунної системи.

Також потрібні фрукти, в яких містяться пектини. Потрібно зауважити, що в сучасному світі практично ні у кого немає серйозного авітамінозу. Супермаркети працюють і фрукти доступні нам протягом року. Крім того, є заморожені фрукти.

Щоб підтримати імунітет потрібні продукти, що містять клітковину, вітамін Д та вітамін С. Потрібен болгарський перець, ківі.

Що стосується вітамінно-мінеральних комплексів, то безумовно, їх можна використовувати, але потрібно розуміти, що в сучасному світі авітамінозу вже практично немає. Цю проблему давно вирішили.

Вітамінні комплекси має сенс вводити, якщо людина перебуває на калорійнодефіцітній дієті при зниженні ваги. У цьому випадку на певному етапі має сенс підтримати імунітет вітамінами. Але якщо людина добре почувається, можна обійтися і без цього, навіщо зайвий раз провокувати алергічні реакції?

Щодо людей, старших 50 років: у них, окрім дефіциту вітаміну Д, може спостерігатися дефіцит вітаміну В12. У людей, старших 50 років цей вітамін погано засвоюється. У цьому випадку потрібно вдаватися до вітамінних комплексів і додавати таким людям вітамін В12 і вітамін Д.

Що стосується дефіциту вітаміну Д, то зараз це масова проблема, на яку чомусь ніхто не звертає увагу. Синтез сератоніну і наша імунна система пов'язані саме з вітаміном Д. Тому варто звернути увагу на присутність у раціоні продуктів, що містять вітаміни В12 і вітамін Д. Це риб'ячий жир, оселедець, лосось, сардина, тунець, яйця, будь-які молочні продукти і печінка".

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