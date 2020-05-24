Корисні цукерки від дієтолога

Олена Коваленко FoodOboz 12:00, 24.05.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярні ми в період карантину.

Сьогодні ми хочемо запропонувати вашій увазі рецепт, яким в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Юлія Порадун.

КОРИСНІ ЦУКЕРКИ

Інгрідієнти

  • пророщена зелена гречка 100-150гр,

  • фініки - 150гр,

  • лимон - 1/3 шт,

  • какао масло 40-50гр.

Приготування

Гречку промити і висипати в плоску миску, залити трохи водою, щоб вона була у воді, але не тонула в ній. У теплому місці через добу гречка проростє. Збиваємо пророслу гречку в блендері.

Заливаємо водою фініки, через 30 хвилин вони стануть м'якими і можна буде виймати кісточки. Збиваємо фініки в блендері разом з гречкою та шматочком лимона. Розігріваємо олію на водяній бані або у мікрохвильовці. Усе перемішуємо і формуємо кульки. Цукерки можна полити глазур'ю або посипати какао. Прибираємо цукерки в холодильник на 3-4 години, щоб вони застигли.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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