Корисні сирники з семолою від дієтолога
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Лора Філіппова.
КОРИСНІ СИРНИКИ
Інгрідієнти
сир 5 або 9% - 300 гр,
яйце - 1 шт,
цукрова пудра - 2 ч. л,
сіль - щіпка,
борошно з твердих сортів пшениці (семола) - 1-2 ст. л,
цільнозернове борошно - для обвалювання сирників,
рослинна олія - для змазування сковороди
Приготування
Сир кладемо в чашу блендера. Додаємо яйце, цукрову пудру, сіль та перебиваємо все в однорідну масу.
Додаємо семолу. Кількість залежить від сиру. Чим її менше, тим ніжнішими будуть сирники, тому в ідеалі краще використовувати сухий сир.
Формуємо кульки і обвалюємо їх в цільнозерновому борошні.
Добре розігріту антипригарну сковороду змащуємо олією і обсмажуємо сирники з двох боків. Рум'яні сирники знімаємо на паперову серветку, щоб прибрати надлишки олії.
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