Корисні сирники з семолою від дієтолога

Олена Коваленко FoodOboz 16:00, 29.04.2020

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Лора Філіппова.

КОРИСНІ СИРНИКИ

Інгрідієнти

  • сир 5 або 9% - 300 гр,

  • яйце - 1 шт,

  • цукрова пудра - 2 ч. л,

  • сіль - щіпка,

  • борошно з твердих сортів пшениці (семола) - 1-2 ст. л,

  • цільнозернове борошно - для обвалювання сирників,

  • рослинна олія - для змазування сковороди

Приготування

Сир кладемо в чашу блендера. Додаємо яйце, цукрову пудру, сіль та перебиваємо все в однорідну масу.

Додаємо семолу. Кількість залежить від сиру. Чим її менше, тим ніжнішими будуть сирники, тому в ідеалі краще використовувати сухий сир.

Формуємо кульки і обвалюємо їх в цільнозерновому борошні.

Добре розігріту антипригарну сковороду змащуємо олією і обсмажуємо сирники з двох боків. Рум'яні сирники знімаємо на паперову серветку, щоб прибрати надлишки олії.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

З одним з фуд-трендів цього року ви можете ознайомитися тут.

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