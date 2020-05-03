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Корисні оладки від дієтолога

14.7т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Лора Філіппова.

Корисні оладки від дієтолога

ОЛАДКИ ІЗ ДВОХ ВИДІВ БОРОШНА

Інгрідієнти

  • кефір, білий йогурт або закваска 2,5%,

  • яйце - 1 або 2 шт в залежності від кількості тіста,

  • борошно цільнозернове і борошно з твердих сортів пшениці, приблизно в однаковій кількості,

  • цукор - від 1 ч. л. до 1 ст. л,

  • сіль - дрібка,

  • розпушувач - 0,5 ч. л,

  • сода - 0,5 ч. л,

  • яблучний оцет - 1 ст. л.

  • оливкова олія - 2-3 ст. л.

Приготування

Кефір трохи підігріваємо. Додаємо яйце і цукор з сіллю, збиваємо міксером. Додаємо розпушувач.

Борошно просіваємо, але великі шматочки не видаляємо. Просіяне борошно додаємо до кефіру, чергуючи різні сорти борошна.

Вимішуємо тісто міксером і додаємо борошно до консистенції густої сметани. Коли тісто буде готове, даємо йому постояти 10-15 хв.

Через 15 хвилин додаємо до тіста соду, погашену яблучним оцтом. Даємо тісту постояти кілька хвилин і перед випіканням додаємо оливкову олію.

Сковороду добре розігріваємо і змащуємо олією за допомогою пензлика. Змащуємо тільки один раз, далі печемо на сухій сковороді.

Корисні оладки від дієтолога

Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.

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Читайте всі новини по темі "рецепти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
рецепти Кулінарні новини Кулінарні поради Кулінарні статті живлення
Теги
рецепт харчування дієтолог продукти
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