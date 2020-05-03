Корисні оладки від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Лора Філіппова.
ОЛАДКИ ІЗ ДВОХ ВИДІВ БОРОШНА
Інгрідієнти
кефір, білий йогурт або закваска 2,5%,
яйце - 1 або 2 шт в залежності від кількості тіста,
борошно цільнозернове і борошно з твердих сортів пшениці, приблизно в однаковій кількості,
цукор - від 1 ч. л. до 1 ст. л,
сіль - дрібка,
розпушувач - 0,5 ч. л,
сода - 0,5 ч. л,
яблучний оцет - 1 ст. л.
оливкова олія - 2-3 ст. л.
Приготування
Кефір трохи підігріваємо. Додаємо яйце і цукор з сіллю, збиваємо міксером. Додаємо розпушувач.
Борошно просіваємо, але великі шматочки не видаляємо. Просіяне борошно додаємо до кефіру, чергуючи різні сорти борошна.
Вимішуємо тісто міксером і додаємо борошно до консистенції густої сметани. Коли тісто буде готове, даємо йому постояти 10-15 хв.
Через 15 хвилин додаємо до тіста соду, погашену яблучним оцтом. Даємо тісту постояти кілька хвилин і перед випіканням додаємо оливкову олію.
Сковороду добре розігріваємо і змащуємо олією за допомогою пензлика. Змащуємо тільки один раз, далі печемо на сухій сковороді.
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