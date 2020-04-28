Корисні кекси від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Лора Філіппова.

СИРНІ КЕКСИ З ГАРБУЗОМ ТА ЯБЛУКОМ

Інгрідієнти

сир 5% - 200 гр,

яйця - 2 шт,

сметана - 1 ст. л,

яблуко - 1 шт,

гарбуз - 100 гр,

розпушувач - 1 ч. л.

вершкове масло - 50 гр,

цільнозернове борошно - 100 гр.

Приготування

Сир змішуємо з жовтками та сметаною. Яблуко і гарбуз натираємо на тертці і відправляємо в миску до сиру. Для запаху можна додати трохи ванільного цукру. Додаємо 1 ч.л. розпушувача.

Перемелюємо в блендері масло і частиною цільнозернового борошна. Змішуємо отриману суміш з сирною масою. Додаємо решту борошна.

Викладаємо отримане тісто у формочки. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів близько 30 хвилин. ⠀

Із вказаної кількості інгредієнтів вийде близько 10 кексів вагою по 50-60 грамів.

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