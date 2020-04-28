Корисні кекси від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Лора Філіппова.
СИРНІ КЕКСИ З ГАРБУЗОМ ТА ЯБЛУКОМ
Інгрідієнти
сир 5% - 200 гр,
яйця - 2 шт,
сметана - 1 ст. л,
яблуко - 1 шт,
гарбуз - 100 гр,
розпушувач - 1 ч. л.
вершкове масло - 50 гр,
цільнозернове борошно - 100 гр.
Приготування
Сир змішуємо з жовтками та сметаною. Яблуко і гарбуз натираємо на тертці і відправляємо в миску до сиру. Для запаху можна додати трохи ванільного цукру. Додаємо 1 ч.л. розпушувача.
Перемелюємо в блендері масло і частиною цільнозернового борошна. Змішуємо отриману суміш з сирною масою. Додаємо решту борошна.
Викладаємо отримане тісто у формочки. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів близько 30 хвилин. ⠀
Із вказаної кількості інгредієнтів вийде близько 10 кексів вагою по 50-60 грамів.
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