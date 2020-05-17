Корисна піца: рецепт від дієтолога
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.
Сьогодні ми хочемо представити вашій увазі рецепт, яким в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Ірина Анпілова.
ПІЦА З МОЦАРЕЛОЮ
Інгрідієнти
яйце - 1 шт,
сіль - 0,5 ч.л,
цукор - 1 ст. л,
кефір - 250 мл,
рослинна олія - 1 ст.л,
борошно - 500 гр,
сода - 0,5 ч.л,
печериці - 4 шт,
шинка - 100 гр,
моцарелла - 230 гр,
томатний соус - 4 ст.л,
Приготування
Яйце збийте з сіллю і цукром. Додайте кефір, олію і перемішайте. Борошно просійте з содою. Порціями додайте в кефірну масу і замісити тісто. Печериці почистіть і наріжте пластинами. Шинку наріжте скибочками. Моцареллу наріжте кубиками. Тісто розділіть на 2 частини, кожну розкачайте в круглий пласт. Викладіть на деко, застелене папером для випічки. Тісто змастіть томатним соусом. Зверху розподіліть гриби, шинку і моцарелу. Випікайте 10 хвилин при 220 градусах.
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