Корисна піца: рецепт від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми хочемо представити вашій увазі рецепт, яким в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Ірина Анпілова.

ПІЦА З МОЦАРЕЛОЮ

Інгрідієнти

яйце - 1 шт,

сіль - 0,5 ч.л,

цукор - 1 ст. л,

кефір - 250 мл,

рослинна олія - 1 ст.л,

борошно - 500 гр,

сода - 0,5 ч.л,

печериці - 4 шт,

шинка - 100 гр,

моцарелла - 230 гр,

томатний соус - 4 ст.л,

Приготування

Яйце збийте з сіллю і цукром. Додайте кефір, олію і перемішайте. Борошно просійте з содою. Порціями додайте в кефірну масу і замісити тісто. Печериці почистіть і наріжте пластинами. Шинку наріжте скибочками. Моцареллу наріжте кубиками. Тісто розділіть на 2 частини, кожну розкачайте в круглий пласт. Викладіть на деко, застелене папером для випічки. Тісто змастіть томатним соусом. Зверху розподіліть гриби, шинку і моцарелу. Випікайте 10 хвилин при 220 градусах.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця щодо того, як правильно дотримуватися водного режиму під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся