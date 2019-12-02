Класичний рецепт казково смачної шарлотки

Простий, але неймовірно смачний пиріг "Шарлотка" прикрасить будь-який стіл.

Цы яблучны солодощы готуються дуже просто, головне – обрати для десерту кислі і досить соковиті яблука.

Особливий аромат такому сметанному яблучному пирогу надає кориця.

Детальний рецепт від FoodOboz читайте за посиланням: Шарлотка на сметані.

Шарлотка на сметані

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