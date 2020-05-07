Ківі: чому його варто їсти на сніданок. Корисний рецепт

Ківі – це плоди культурних сортів рослин роду Актинідія. Вони багаті на клітковину, вітамін С та інші поживні речовини. Завдяки освіжаючому смаку ідеально підходять для сніданку.

OBOZREVATEL разом з dietistasnutricionistas.es пропонує ознайомитися з головними способами споживання фруктів, а також ідеями корисного сніданку, в яких ківі буде головним інгредієнтом.

У який час краще їсти фрукти?

Фрукти містять велику кількість необхідних поживних мікроелементів, мінералів, вітамінів, фітонутрієнтів і антиоксидантів, тому рекомендується споживати їх не менше 3 порцій на день. При цьому не має особливого значення, в який час це робити. Головне – не нехтувати рекомендованими нормами. З іншого боку, додавання фруктів на сніданок може стати доброю звичкою, яка дозволить почати день правильно.

Які фрукти підходять для сніданку?

Ківі, яблуко, банан або малина здатні забезпечити солодкий смак будь-якої страви. Рекомендується вживати їх цілими або нарізаними, в поєднанні з іншими інгредієнтами або включеними в якісь рецепти. Також можна приготувати компот для тих людей, яким важко їсти фрукти в цілому вигляді. Крім того, спробуйте зробити домашнє варення з ківі – це дуже просто і смачно!

Рецепт домашнього варення з ківі

Очистіть ківі та наріжте його на великі шматки. Покладіть в миску, додайте воду, лимонний сік, корицю і чайну ложку підсолоджувача або стевії. Все добре перемішайте і накрийте прозорою плівкою. Поставте в холодильник на ніч, щоб виділився сік.

На наступний день додайте суміш у каструлю і варіть на сильному вогні близько 15-20 хвилин, часто помішуючи. Як тільки вода випарується, зніміть з вогню і дайте охолонути до кімнатної температури. Ваше домашнє варення з ківі готове до вживання! Використовуйте його, щоб намазувати на тости, підсолоджувати йогурт або подавайте разом з порцією свіжого сиру.

Корисні ідеї для сніданку з ківі:

- Тост із цільнозернового хліба зі скибочками авокадо та ківі

- Тост із цільнозернового хліба зі свіжим сиром і варенням із ківі

- Натуральний йогурт або кефір з варенням із ківі та жменькою сирих кеш'ю

- Вівсяне печиво і ківі

- Вівсяні млинці з ківі, корицею та арахісовою пастою

Намагайтеся робити сніданки смачними і різноманітними, щоб вони не були нудними. Завдяки цим ідеям ви зможете поліпшити їх якість і насолодитися чудовим смаком.

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