Кернза: що це таке і чому стало гастрономічним трендом-2019

Багатьма аграріями Кернза сприймається як злак, який спричинить справжню революцію в сільському господарстві. У Франції багато хто вважає її новим гастрономічним трендом 2019 року.

Кернза – це по суті новий сорт пшениці, але з одною головною відмінністю – можливістю багаторічного вирощування. Цей сорт не потребує щорічного посіву, достатньо всього однієї посадки і потім кілька років можна збирати врожай. Коріння Кернзи запобігають ерозії грунту та надійно підтримують екосистему. Ще один плюс рослини в тому, що вона позитивно переносить посуху.

Вирощуючи такий сорт пшениці постійно ми б могли значно заощадити на людських і природних ресурсах.

Володіючи, здавалося б, всіма можливостями для ідеального злаку у Кернзи є один головний мінус. Зерна рослини зовсім невеликі – 1/4 частина від розміру високоврожайних сортів.

У Кернзі міститься дуже мало клейковини, тому приготувати білий хліб навряд чи можливо, але от чорний хліб вийде досить смачним. За більш ніж 13 років існування Кернзи вченими була проведена велика робота по поліпшенню цього сорту пшениці. Якщо зерна вийде збільшити і підвищити їх поживні властивості, то багато аграрних підприємств перейдуть на Кернзу.

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