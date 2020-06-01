Кедровий горіх: новий суперфуд, який зберігає молодість

Кедрові горіхи – це їстівне насіння декількох видів рослин роду Сосна, яке виділяється своїм блідо-жовтим кольором і вершковим смаком. Їх ще називають еліксиром молодості.

Вони містять багато антиоксидантів. Серед них вітаміни А, В, С, D, Е, а також лютеїн. Ці речовини необхідні організму для відновлення і боротьби з вільними радикалами. Останні прискорюють старіння, а антиоксиданти йому запобігають.

OBOZREVATEL разом з foodandwineespanol.com пропонує ознайомитися з інформацією про їх отримання і корисні властивості.

Кедрові горіхи відрізняються високою вартістю. Вони знаходяться всередині соснових шишок, тому процес їх вилучення досить трудомісткий. Ціна також обумовлена повільним збором врожаю, оскільки це не їжа, яку спеціально вирощують. Сосни потрібно шукати в лісах, а їхні дерева часто розкидані по широких ділянках. Іноді навіть доводиться підніматися на верхівки, щоб дістати ці шишки, а потім ще й вручну їх чистити.

Соснові шишки Getty

Крім того, вони мають тверду зовнішню поверхню і після руйнування виділяють велику кількість смоли. Щоб дістатися до насіння, потрібно очистити ще один шар кори.

Кедрові горіхи Getty

Однак, незважаючи на це, кремова текстура зробила їх бажаним інгредієнтом не тільки для безлічі десертів, а й для деяких пікантних страв, таких як соус песто або мексиканський перець "Chiles en nogada".

Інгредієнт для соусу песто Getty

З іншого боку, кедрові горіхи дійсно дуже поживні. У них міститься висока кількість незамінних жирних кислот омега-3 і омега-6, які важливі для регуляції артеріального тиску і запальної реакції, а також такі мінерали, як калій, магній і цинк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, овочі, фрукти, рибу, горіхи і боби в обов'язковому порядку повинні вживати люди, які мають проблеми з серцево-судинною системою.