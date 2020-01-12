Казково смачна запіканка: дуже простий рецепт

Смачна і ситна запіканка – ідеальна страва на обід, вечерю або до святкового столу.
FoodOboz пропонує вашій увазі смачну запіканку з картоплею і грибами під сиром.
Апетитна рум'яна скоринка та аромат грибів не залишать байдужими нікого!
Для цієї запіканки гриби потрібно заздалегідь обсмажити і укласти всі складові в форму шарами.
Перевірений рецепт цієї страви доступний за посиланням: Сирна запіканка.
сирна запіканка
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