Казково смачна запіканка: дуже простий рецепт

Смачна і ситна запіканка – ідеальна страва на обід, вечерю або до святкового столу.

FoodOboz пропонує вашій увазі смачну запіканку з картоплею і грибами під сиром.

Апетитна рум'яна скоринка та аромат грибів не залишать байдужими нікого!

Для цієї запіканки гриби потрібно заздалегідь обсмажити і укласти всі складові в форму шарами.

Перевірений рецепт цієї страви доступний за посиланням: Сирна запіканка.

сирна запіканка

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