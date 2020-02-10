Казково смачна смажена картопля: рецепт із секретом

Здається, що може бути простіше, ніж посмажити картоплю? Насправді в приготуванні цієї звичної страви є важливі нюанси.

Дуже ароматною і просмаженою картопля виходить, тільки якщо вона заповнює не всю пательню з верхом. Крім того, солити готову картоплю потрібно в кінці.

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І навіть перемішувати нарізану картоплю потрібно особливим способом, тоді в результаті вона вийде рум'яною і апетитною.

Про ці та інші секрети приготування найсмачнішої смаженої картоплі читайте в нашому детальному рецепті з відео за цим посиланням.

Смажена картопля

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