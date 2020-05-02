Кава впливає на зміну смаку людини

Часте вживання кави позначається на смакових відчуттях человека.Так, наприклад, солодка їжа здається більш солодкою, а гірка - менш гіркою.

Вчені Орхуського університету в Данії стверджують, що саме з цієї причини багато кавомани люблять темний гіркий шоколад.

В ході експериментів, повідомляє сайт університету, у яких взяли участь 156 добровольців, були перевірені нюх і смакові відчуття до і після вживання кави.Так ось, було встановлено, що на сприйняття запахів кава не впливала, чого не скажеш про смакові відчуття. Наявність або відсутність кофеїну в каві ніяк не позначалася на результаті, а вся справа була в гірких речовинах, які містяться в каві.

inlviv.in.ua

На думку вчених, результати експерименту означають, що вивчення продуктів харчування необхідно проводити, коли добровольці утримуються не тільки від їжі, але і від кави. Це відкриття можна використовувати для маніпулювання харчовою поведінкою у людей, яким слід скоротити споживання цукру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помірне споживання кави пов'язане з цілою низкою переваг для здоров'я, включаючи зниження ризику діабету 2 типу та деяких видів раку.

Цей зв'язок, ймовірно, обумовлена протизапальними і антиоксидантними властивостями, що містяться як в кофеїн, так і в каві без кофеїну

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