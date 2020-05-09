Кава: шкода чи користь. Дієтологи не дійшли згоди

На даний момент можна стверджувати, що вживання кави має як позитивні, так і негативні наслідки для нашого організму.

Про це в ексклюзивних коментарях OBOZREVATEL розповіли дієтологи, яких ми запитали про те, чого в каві більше: користі чи шкоди.

Лікар-дієтолог Ольга Набока: Безпечно випивати до двох чашок кави на день, не більше

"Кава має плюси і мінуси. Користь в тому, що кава прискорює обмінний процес. Це добре, тому що це допомагає виростити м'язову масу. Якщо говорити про печінку, то тут багато що залежить від сорту кави. Якщо йдеться про розчинну каву, то жодної користі в нійнемає. Якщо це натуральна кава - то так, але за умови, що це сорт "Арабіка". Саме цей сорт має антиоксидантну дію, що добре і для печінки в тому числі. Безпечно випивати до двох чашок кави на день, не більше. Жорсткі протипоказання - панкреатит, діабет, гіпертонія, камені в нирках, в жовчному міхурі, проблеми з опорно-руховим апаратом, остеопороз, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки".

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: Можна сміливо стверджувати, що кава - це корисний напій

"Кава - це корисний напій, але він не є гепатопротектором. Те, що кава корисна для печінки - це міф. У всьому іншому, кава - це дуже добре. Кофеїн сам по собі не має збудливої дії на центральну нервову систему. Він лише на якийсь час зв'язує гальмівну дію нейромедіатора. Тому, випивши чашку кави, ми і відчуваємо приплив бадьорості.

Крім того, кофеїн збільшує скоротливу здатність міокарда, підвищує швидкість вивільнення жирних кислот при фізичних навантаженнях. Кофеїн також знижує згортання крові, активізує процеси тканинного окислення, підсилює концентрацію уваги, піднімає настрій, уповільнює настання стомлення.

Більш того, кофеїн активно сприяє розпаду глікогену. Нагадаю, що глікоген синтезується і зберігається у вигляді запасу вуглеводів в печінці і в невеликій кількості в м'язах. Коли енергія витрачається, його запаси зменшуються, а кількість глюкози, синтезованої з глікогену, збільшується і діапазон коливань рівня глюкози в крові зберігається в допустимих межах. Тому можна сміливо стверджувати, що кава - це корисний напій".

Лікар-дієтолог Олена Юдіна: Безпечна норма – 300 мл. кави на день, тобто дві порції еспрессо, не більше

"З точки зору ведичної дієтології кава - це погано, але з точки зору доказової медицини, кава - це нормально. Але каву краще не вживати з молоком. На кожну людину кава діє по-різному. Для одних кава - це напій, що бадьорить, а у інших через каву прискорюється серцебиття і людина впадає в тривожний стан. Це все суто індивідуально. У каві немає нічого поганого, якщо ми не будемо перевищувати норму. Безпечна норма - 300 мл. кави на день, тобто це дві порції еспресо, не більше. Але потрібно пам'ятати, що каву не бажано вживати, в першу чергу, сердечникам і гіпертонікам ".

Лікар-дієтолог Людмила Гончарова: Кава - це однозначно шкідливий напій

"Кава виводить з нашого організму кальцій і магній. Це два мінерали, які курирують нашу м'язову систему і її роботу. По суті, робота нашої м'язової системи полягає в скороченні і розслабленні. Кава вивела кальцій і магній в жовч, м'язова система скоротилася, ми сходили до туалету і втратили запас кальцію і магнію. А ось чи відновимо ми цей запас протягом дня - це ще питання. Тому кава - це однозначно шкідливий напій".

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