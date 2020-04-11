Картопляна запіканка з овочевими скарбами

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За традицією рецепт коментує дієтолог.

ПІСНА КАРТОПЛЯНА ЗАПІКАНКА З ОВОЧАМИ

Складові:

картопля - 700 гр.

брокколі - 200 гр.

квасоля стручкова - 100 гр.

морква - 1 шт.

цибуля ріпчаста - 2 шт.

лечо - 200 гр.

перець червоний гострий мелений - за смаком

сіль за смаком

помідор - 1 шт.

рослинна олія - 30 мл.

Приготування:

Брокколі і стручкову квасолю миємо, дрібно нарізаємо і відварюємо до готовності. Також ви можете приготувати овочі на парі.

Чистимо картоплю і відварюємо її до готовності. Зверніть увагу на те, що воду, в якій буде вариться картопля, солити не потрібно.

Ріпчасту цибулю чистимо і дрібно нарізаємо. Моркву чистимо, миємо й натираємо на крупній тертці.

Цибулю і моркву обсмажуємо на сковороді, додавши трохи рослинної олії. Як тільки-но картопля звариться до готовності, зливаємо воду, додаємо сіль і перець за смаком і робимо пюре.

Свіжий помідор миємо й нарізаємо тонкими півкільцями. На дно форми для запікання викладаємо половину приготованого картопляного пюре. Зверху кладемо кілька столових ложок лечо. Поверх лечо викладаємо брокколі, квасолю і моркву з цибулею. Додаємо спеції за смаком.

Повторюємо усі шари, починаючи від картоплі і закінчуючи морквою з цибулею. Якщо у вас занадто широка форма, можете викладати всі інгредієнти в один шар. Викладаємо зверху решту лечо. Поверх лечо акуратно кладемо нарізаний скибочками свіжий помідор.

Відправляємо страву в духовку, розігріту до 200 градусів. Приблизний час випікання близько 30 хвилин. Перед подачею запіканку посипаємо свіжою зеленню.

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Ольга Набока:

"Картопля – лідер за вмістом крохмалю. При регулярному вживанні цієї страви ви ризикуєте погладшати.

Квасоля – відмінне джерело рослинного білка, брокколі - джерело кальцію, а перець відмінно прискорює обмін речовин. Тому шкідливий вплив картоплі буде частково нейтралізовано. Але все ж не рекомендую захоплюватися цією стравою при зайвій вазі".

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