Картопляна запіканка з овочевими скарбами

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За традицією рецепт коментує дієтолог.
ПІСНА КАРТОПЛЯНА ЗАПІКАНКА З ОВОЧАМИ
Складові:
картопля - 700 гр.
брокколі - 200 гр.
квасоля стручкова - 100 гр.
морква - 1 шт.
цибуля ріпчаста - 2 шт.
лечо - 200 гр.
перець червоний гострий мелений - за смаком
сіль за смаком
помідор - 1 шт.
рослинна олія - 30 мл.
Приготування:
Брокколі і стручкову квасолю миємо, дрібно нарізаємо і відварюємо до готовності. Також ви можете приготувати овочі на парі.
Чистимо картоплю і відварюємо її до готовності. Зверніть увагу на те, що воду, в якій буде вариться картопля, солити не потрібно.
Ріпчасту цибулю чистимо і дрібно нарізаємо. Моркву чистимо, миємо й натираємо на крупній тертці.
Цибулю і моркву обсмажуємо на сковороді, додавши трохи рослинної олії. Як тільки-но картопля звариться до готовності, зливаємо воду, додаємо сіль і перець за смаком і робимо пюре.
Свіжий помідор миємо й нарізаємо тонкими півкільцями. На дно форми для запікання викладаємо половину приготованого картопляного пюре. Зверху кладемо кілька столових ложок лечо. Поверх лечо викладаємо брокколі, квасолю і моркву з цибулею. Додаємо спеції за смаком.
Повторюємо усі шари, починаючи від картоплі і закінчуючи морквою з цибулею. Якщо у вас занадто широка форма, можете викладати всі інгредієнти в один шар. Викладаємо зверху решту лечо. Поверх лечо акуратно кладемо нарізаний скибочками свіжий помідор.
Відправляємо страву в духовку, розігріту до 200 градусів. Приблизний час випікання близько 30 хвилин. Перед подачею запіканку посипаємо свіжою зеленню.
Коментар дієтолога
Лікар-дієтолог Ольга Набока:
"Картопля – лідер за вмістом крохмалю. При регулярному вживанні цієї страви ви ризикуєте погладшати.
Квасоля – відмінне джерело рослинного білка, брокколі - джерело кальцію, а перець відмінно прискорює обмін речовин. Тому шкідливий вплив картоплі буде частково нейтралізовано. Але все ж не рекомендую захоплюватися цією стравою при зайвій вазі".
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