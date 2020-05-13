Картопля виявилася набагато кориснішою: вчені відкрили несподівані властивості

Дослідники з Університету МакМастер (Канада) виявили, що картопля може бути джерелом високоякісного білка, який допомагає підтримувати м'язи.

Результати, представлені в журналі Nutrients, підкреслюють потенційні переваги від нетрадиційного джерела білка, особливо в зв'язку зі зміною дієтичних тенденцій і збільшенням світового попиту на рослинні альтернативи білкам тваринного походження, повідомляє sciencedaily.com.

"Хоча кількість білка, що міститься в картоплі, невелика, ми вирощуємо його досить багато, а білок, коли він ізольований, може забезпечити деякі відчутні переваги", – говорить Сара Оікава, колишня аспірантка кафедри кінезіології в МакМастері та провідний автор роботи.

У дослідженні брали участь молоді жінки віком близько 20 років, які споживали 0,8 грама білка на кілограм ваги на день. Одна група отримувала додатковий ізолят картопляного білка (в формі пудингу), подвоюючи споживання білка до 1,6 г/ кг/ день. Інша – отримувала плацебо.

Вчені виявили, що жінки, які споживали додатковий картопляний білок, збільшували швидкість виробництва нового білка в м'язах, в той час як група плацебо цього не робила.

Це було несподіване відкриття, яке показало, що рекомендована добова норма недостатня для підтримки м'язової маси у молодих жінок. Але більш цікавим стало те, що така форма рослинного білка, яка, як вважається, має нижчу якість, ніж білок тваринного походження, може сприятливо впливати на жіночий організм.

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