Картопля несподівано виявилася важливою для спортсменів

Американські вчені встановили, що звичайна картопля виявилася дуже ефективниою в якості спортивної добавки.

Кінезіології (люди, які вивчають м'язове рух) з Університету Іллінойсу відібрали 12 велогонщиків, які взяли участь в 2-годинному заїзді на витривалість. Вони були розділені на три групи, перша з яких харчувалася звичайним спортивним харчуванням - вуглецевим гелем. Друга - їли картопляне пюре, а треті - пили звичайну воду.

Картопляне пюре youtube

В ході експерименту з'ясувалося, що і гелі, і пюре однаково добре відновлюють втрачену енергію, а ось вода виявилася абсолютно марною.

Також картопля не впливає на рівень глюкози в крові.

Подібний експеримент провели і вчені з Університету Монтани. 16 велосипедистів протягом 1,5 годин крутили педалі, потім в перерві одні з'їли порцію спортивного харчування, а інші - суміш на основі картоплі. Після цього вони повернулися на трасу і проїхали ще 20 кілометрів.

Як показали подальші біопсія м'язів і аналіз крові, картопля так само допомагає організму поповнювати запаси глікогену, сприяє відновленню м'язів, як і професійні спортивні суміші.

Фахівці підсумовують: роль спортивного харчування – поповнювати запаси енергії і необхідних речовин, розтрачені на тренуванні. Роблять вони це за рахунок насиченого складу, в який входять білки, вітаміни, амінокислоти і так далі. Але основним джерелом цих компонентів, як і раніше, залишається їжа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійські вчені з'ясували, чим повинен харчуватися чоловік, щоб жінки вважали його сексуальним.

В Університеті Маккварі після проведення серії досліджень з'ясували, що жінки вважають за краще запах тіла чоловіків, які їли багато фруктів і овочів.

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