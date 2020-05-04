Карантин: лікар розповів, чим небезпечний тривалий стрес

В період епідемії коронавируса багато з них перебувають у стані підвищеної нервової напруги, що відбивається на здоров'ї людей.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав лікар-дієтолог Сергій Антонюк, зазначивши, що багато хто стикається з проблемою мимовільних м'язових посмикувань в руках, ногах і стопах. Доброякісні фасцікуляціі, тобто мимовільні скорочення м'язів можуть носити як короткочасний, так і тривалий характер.

За словами лікаря, для забезпечення нормального процесу синхронізованого скорочення і розслаблення скелетних м'язів необхідні:

рівновага в організмі натрію і калію;

наявність здорової мієлінової оболонки, побудованої з жиру і білка;

достатня кількість кальцію в межфібріллярній рідині;

потрібен магній, осуільки він активує ферменти.

Сіль

За словами лікаря, в першу чергу, необхідно жорстко контролювати споживання солі. "Калій-натрієвого балансу можна досягти за рахунок нормалізації добового споживання кухонної солі. З огляду на те, що натрій - антагоніст калію, збільшення в організмі натрію доведеться компенсувати збільшенням надходження калію, як з продуктами харчування, так і, можливо, після лабораторних досліджень за допомогою препаратів", зазначив Антонюк.- нагадавши, що добова норма споживаної солі не повинна перевищувати 3-5 г. Збільшення цієї дози тягне за собою порушення мікроциркуляції і набряклість тканин нашого організму.

Жири і білки

Наступним важливим моментом для нормальної роботи м'язів лікар назвав достатній вміст в добовому раціоні харчування жирів і білків. За словами дієтолога, саме жири і білки необхідні для надійності проходження нервового імпульсу і ізоляційних властивостей нервового волокна.

Лікар зазначив, що з жирами часто бувають проблеми при безграмотному підході до зниження ваги, коли ті хто худнуть помилково бояться вживати достатню кількість жирів, надмірно обмежують себе в кількості їжі, а також у вегетаріанців при незбалансованому раціоні по білках.

Вітамін В12

На якість і кількість м'язових посмикувань може впливати дефіцит або нестача вітаміну В12. За словами дієтолога, якщо фасцікуляціі присутні у вегетаріанців або у людей старше 50 років, рівень вітаміну В12 необхідно визначити лабораторно.

Вітамін Д і кальцій

"Якщо фасцікуляціі виникли у людей, які мало бувають на сонці, необхідно лабораторно уточнювати рівень вітаміну Д, оскільки він відповідає за засвоєння кальцію, без достатнього вмісту якого неможливе нормальне скорочення м'язів. Перебування на сонці, включення жирних сортів морської риби, яєць в раціон харчування позитивно вплинуть на забезпечення організму вітаміном Д", - заявив дієтолог, зазначивши, що сир збагатить організм кальцієм.

За словами дієтолога, також особливу увагу потрібно приділити присутності в раціоні білка. "Рекомендую перед сном їсти добре термічно оброблені один-два яєчні білки, які повноцінно засвоюються і забезпечать нас амінокислотами на всю ніч", - сказав Антонюк.

Магній і стрес

Також лікар зазначив, що в стресовій ситуації будь-якому організму вкрай потрібен магній: "Його дуже багато витрачається при будь-якій стресовій реакції організму, оскільки на її піку максимально розслабляються м'язи судин, розширюючи їх просвіт для можливості проходження максимальної кількості крові. Стрес присутній в нашому щоденному житті, це варіант норми. Але якщо він набуває хронічного характеру, то це погано, магній при цьому точно буде в дефіциті".

Магній можна отримати з мінеральною водою, багато його в фундуку, мигдалі, какао-бобах. Тому, за словами лікаря, в добовому раціоні має бути 30 г шоколаду або шоколадної пасти, краще з мінімальним вмістом цукру або з цукрозамінниками.

Неправильні тренування

Ще однією можливою причиною мимовільних м'язових скорочень можуть бути надмірні силові навантаження, які призводять до микротравми скелетних м'язів, що теж є стресом для організму.

"Фасцікуляціі можуть бути пов'язані з зайвими, неправильно підібраними анаеробними силовими навантаженнями. У таких випадках правильно буде зменшити кількість тренувань з силовими вправами. Посильні кардионагрузки, навіть щоденні, при цьому будуть хороші для підтримки нормального рівня мікроциркуляції в тканинах нашого організму", - сказав дієтолог.

Сон

Особливу увагу дієтолог радить приділити розпорядку дня і тривалості сну: "За відновлювальні процеси в нашому організмі відповідає соматотропний гормон, який синтезується вночі, тому для підтримки його рівня треба вчасно, до 23.00, лягати спати. Синтез цього необхідного для відновлення м'язових волокон гормону блокує інсулін. Тому солодощі, фрукти після 20.00 їсти погано".

Кава і чай

Дієтолог рекомендує зменшити кількість чаю і кави, так як при будь-якому стресовому навантаженні кофеїн не показаний. Особливу увагу дієтолог порадив приділити наявності в раціоні серотоніну, гормону радості, який виробляється при позитивних емоціях і добре захищає від стресу.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

З одним з фуд-трендів цього року ви можете ознайомитися тут.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!