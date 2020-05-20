Названо продукти, які допомагають уникнути утворення каменів у нирках

Продукти, які допомагають уникнути утворення каменів у нирках – вода, свіжі фрукти та овочі, бобові та зернові культури, морська риба, насіння, горіхи і рослинні масла.

OBOZREVATEL разом із mejorconsalud.com пропонує ознайомитися з їхніми корисними властивостями та роллю в підтриманні гарного здоров'я.

Вода

Споживання рідини надзвичайно важливе для запобігання або виведення каменів, якщо вони вже існують. Вода розбавляє сечу і в такий спосіб запобігає кристалізації каменеутворюючих мінералів. Рекомендується пити від 2 до 3 літрів на день.

Свіжі фрукти та овочі

Збільшене споживання фруктів і овочів, за винятком продуктів із високим вмістом оксалатів, є природним джерелом цитрату в раціоні. Кілька досліджень продемонстрували потенціал цитрусових (лимони, апельсини, грейпфрут і лайм) і дині проти ризику утворення каменів у нирках.

Бобові культури

Вони не тільки містять складні вуглеводи, а й багато клітковини, тому дуже часто рекомендуються як рослинні білки в раціоні. Крім того, бобові є низькокалорійними продуктами, оскільки в них дуже мало жиру.

Зернові культури

Овес, пшеничне борошно, жито і рис є джерелами складних вуглеводів. Однак не потрібно забувати, що не рекомендується вживати велику кількість простих вуглеводів (цукру і солодощів), тому що вони сприяють нирковій елімінації кальцію та оксалатів, а також збільшують засвоєння кальцію на кишковому рівні.

Морська риба

Це відмінне джерело білка і ненасичених жирних кислот (омега-3 і омега-6), які володіють протизапальними властивостями. Риба може бути корисною для запобігання каменів у нирках, особливо, коли вона свіжа.

Насіння, горіхи і рослинні масла

Вживання цих груп продуктів дуже обмежене, незважаючи на те, що вони є гарними джерелами ненасичених жирів, білків і клітковини. Їх можна використовувати різними способами, зокрема, у вигляді масел. Оливкова олія вважається дуже корисною завдяки високому вмісту омега-9. Однак краще вживати її в салатах, уникаючи смаження.

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