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Камені в нирках: лікар розповів, що потрібно прибрати з раціону

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Далеко не всі захворювання проявляються себе відразу і часом людина може навіть не здогадуватися про те, що у неї є проблеми з тим чи іншим органом.

Саме так проявляє себе сечокам'яна хвороба, яка на початку захворювання протікає абсолютно безсимптомно. Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила лікар-дієтолог Ольга Набока.

Нирки - це фільтр нашого організму, і як будь-який інший фільтр, вони потребують якісного догляду та чищення.

Камені в нирках: лікар розповів, що потрібно прибрати з раціону

Як зрозуміти, що з нирками щось не так

За словами дієтолога, запідозрити наявність каменів в нирках можна за прихованими симптомами, таким як: високий тиск, кров у сечі, помутніння сечі, часте болісне сечовипускання, підвищення температури до 40 градусів при різкому болю в попереку і в області нирок, набряклість.

Камені в нирках можуть з'являтися в силу декількох факторів:

  • спадковість,

  • хронічні захворювання в області шлункового тракту і сечостатевої системи,

  • травми і захворювання кісткових тканин,

  • надлишок солі і гострої їжі в раціоні,

  • порушення функцій залоз.

При діагностованих каменях в нирках правильно складений раціон може не тільки усунути симптоми хвороби, уповільнити процес формування нових каменів, але і прискорити процес лікування.

За словами дієтолога, лікарі виділяють кілька видів каменів, які можуть утворюватися в нирках, найпоширеніші: фосфатні, оксалатні і уратні.

Все суто індивідуально і після обстеження лікар підбирає індивідуальний спектр дозволених продуктів для кожного пацієнта окремо.

З огляду на той факт, що в нирках можуть утворюватися камені різних типів, раціон має коригуватися тільки після проведення ряду аналізів і ретельного обстеження. Однак, можна виділити загальні моменти, характерні для тих чи інших типів сечокам'яної хвороби.

Камені в нирках: лікар розповів, що потрібно прибрати з раціону

УРАТНІ КАМЕНІ

При діагностовані уратних каменів необхідно зменшити утворення в організмі сечової кислоти. Для цього в першу чергу потрібно виключити з організму продукти, що містять пурині, які й провокують утворення цієї кислоти.

При уратних каменях необхідно виключити будь-які консерви, гострі м'ясні супи, будь-які м'ясні бульйони, прянощі, соління і копченості, холодець, щавель, квасолю, сою, селеру, шпинат, спаржу, брюссельську капусту.

У раціоні обов'язково мають бути вершки, сметана, сир, кисле молоко, свіжі огірки, білокачанна капуста, цвітна капуста, гарбуз і морква. Також можуть бути здобна випічка, оливкова олія, злаки, ягоди фрукти, свіжа зелень. Також необхідно випивати в день не менше 3 літрів чистої води, це допоможе знизити концентрацію сечової кислоти.

Камені в нирках: лікар розповів, що потрібно прибрати з раціону

Питний режим має бути правильний: пити воду потрібно часто, маленькими порціями. В жодному разі разі не можна випивати за один раз більше 300 мл рідини.

Меню

Зразкове меню може виглядати наступним чином:

сніданок - чай і шматочок бездріжджового хліба,

ланч - салат зі свіжої капусти,

обід - тушковані овочі з відвареної пастою,

полудень - фрукти або ягоди за сезоном, не більше 150 гр,

вечеря - вівсяна каша.

Камені в нирках: лікар розповів, що потрібно прибрати з раціону

ОКСАЛАТНІ КАМЕНІ

При діагностованих оксалатних каменях потрібна дієта, спрямована на зменшення щавлевої кислоти в організмі. Для цього потрібно виключити з раціону: жирне м'ясо, печінку, нирки, язик і будь-які інші субпродукти, м'ясні бульйони, рибні бульйони, холодець, гриби, копченості та консерви. Також потрібно виключити з раціону гострий перець, червону і брюссельську капусту, петрушку, ревінь, щавель, селеру, буряк, зелені боби, смажену картоплю, сочевицю. Крім того в раціоні не повинно бути кави, чаю, квасу, томатного соку і какао.

В раціоні має бути відварене нежирне м'ясо, відварна риба, білокачанна капуста, варена картопля, ріпа, кавун, диня, кизил, айва, чорний і білий хліб, овочеві супи, крупи, фруктові і ягідні соки.

Камені в нирках: лікар розповів, що потрібно прибрати з раціону

Меню:

сніданок: сир (не більше 100-150 гр), 200 мл. киселю,

ланч - один банан,

обід - пісний суп, відварені або парові овочі,

полуденок - компот і шматочок дріжджового хліба,

вечеря - салат з сезонних овочів.

Камені в нирках: лікар розповів, що потрібно прибрати з раціону

ФОСФАТНІ КАМЕНІ

При такому виді каменів в раціоні потрібно зменшити кількість продуктів з лужними властивостями. З раціону потрібно виключити овочі, фрукти і ягоди. Також заборонені яєчний жовток, молоко і будь-які молочні продукти окрім сметани. Мають бути виключені випічка на молоці, консерви, соління і копченості, хрін, гірчиця, перець, алкоголь, кава, чай і жирні бульйони.

В раціоні повинні бути: м'ясо, сало, риба. Дозволяється ікра, рослинні жири і вершкове масло. Також допускаються солодощі та мед. З напоїв бажано вживати настій шипшини, чай і хлібний квас.

Камені в нирках: лікар розповів, що потрібно прибрати з раціону

Меню:

сніданок - чай і бутерброд з ікрою,

ланч – мармелад без цукру,

обід - паста і запечене куряче філе,

полуденок - запечена риба (не більше 100 гр)

вечеря - відварна риба і настій шипшини.

Профілактувати утворення каменів можна регулярним (2-3 курси на рік) вживанням Омега 3 в капсулах або лецитину в капсулах.

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL як правильно відмовитися від вживання цукру. З рекомендаціями експерта можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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