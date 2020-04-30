Не гірше за лосося та олівки: дієтолог розповів, як вибрати якісне сало

Попри високу калорійність, сало є незамінним для нашого організму продуктом.

Про це в своєму блозі написав лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

За словами лікаря, уУ розумних кількостях сало - це дуже корисний продукт.

"Напевно, ви чули, що в щоденне меню членів ЦК входило 10 грам сала. І жили вони чимало! Справа в арахідоновій кислоті, яка є в салі. Вона ненасичена, відноситься до незамінних, входить до складу клітинних мембран, бере участь в нормалізації рівня холестерину. Незамінною її назвали тому, що вона настільки особлива, що організм не навчився її синтезувати сам в достатній кількості, але може отримати її ззовні, в тому числі з сала", - розповів дієтолог.

Як вибирати сало

За словами Антонюка, наші діди не могли отримувати цінні речовини з червоної риби або оливкової олії, але вони вміли правильно готувати сало, так щоб в ньому зберігалися корисні властивості і при цьому була гарантія того, що в ньому не буде ніяких хвороботворних агентів.

"Досягалося це шляхом спалювання соломи на тушці свині. При цьому час обробки тривалий, але температура всередині подкожножирового прошарку не досягає критичних значень для руйнування корисних речовин, а тривалість дає ефект знезараження", - зазначив лікар.

Антонюк зазначив, що потрібно вибирати треба сало c тонкою шкіркою, воно довше термічно оброблялося, значить - більш безпечне.

"У салі при обробці газовим або бензиновим пальником залишиться значно менше корисних речовин, ніж при обробці соломою, бо за короткий проміжок часу досягається висока температура. Так що треба шукати якісне сало. Звичайно, не забувайте про те, що воно має пройти ветеринарно-санітарний лабораторний контроль. Обов'язково промийте його під проточною водою, обдайте окропом, потім просушіть серветкою", - розповів дієтолог, зазначивши при цьому, що далі необхідно два тижні виморожувати сало в морозильній камері при температурі до 20 градусів С, або ж піддавати засолюванню з витримкою щонайменше місяць.

"Виконання рекомендацій захистить вас від всіляких проблем інфекційного характеру. Коли ваше сало буде готове до подачі на стіл, варто врахувати, що арахідонова кислота краще буде засвоюватися вашим організмом разом зі свіжими овочами та яблучним оцтом. Придумайте блюдо, яке вам сподобається з такими інгредієнтами", - підкреслив лікар.

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