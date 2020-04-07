Кальмари фаршировані омлетом та зеленню: корисна вишуканість

OBOZREVATEL продовжує публікувати незвичайні рецепти, які стали набули особливої популярності в період карантину.
За традицією рецепт коментує дієтолог.
Кальмари фаршировані омлетом та зеленню
Складові:
Кальмари - 3 шт.
Ріпчаста цибуля - 1 шт.
Часник - 2 зубчики
Шпинат - 100 гр.
Рікотта - 100 гр.
Сир твердий - 100 гр.
Яйце - 3 шт.
Сіль за смаком
Перець чорний мелений - за смаком
Кальмари миємо, чистимо і видаляємо усі плівки. Тепер чистимо цибулю і нарізаємо її дрібними кубиками. Часник чистимо і подрібнюємо ножем або пропускаємо через прес.
Цибулю і часник обсмажуємо на розігрітій сковороді з невеликим додаванням рослинної олії.
Через 7-10 хвилин додаємо до цибулі дрібно нарізаний шпинат. Якщо ви будете використовувати заморожений шпинат, обов'язково попередньо розморозьте його і злийте усю воду. Перемішуємо цибулю зі шпинатом і обсмажуємо на середньому вогні 2-3 хвилини.
Тепер в тарілку вбиваємо сирі яйця. Додаємо сіль і перець за смаком. Збиваємо яйця виделкою до однорідного стану, після чого яєчну масу тонкою цівкою вливаємо в сковороду до цибулі зі шпинатом. Ретельно перемішуємо масу і смажимо до повної готовності яєць. Додаємо рікотту і натертий на тертці твердий сир. Все ще раз перемішуємо, вимикаємо вогонь і накриваємо сковорідку кришкою. Чекаємо, коли сир розтане на гарячій сковороді.
Фаршируємо кальмари нашою сирно-яєчною начинкою. Викладаємо їх у форму для запікання і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Середній час запікання близько 25-30 хвилин.
Перед подачею нарізаємо кальмари кільцями. Страву подаємо до столу з нарізкою зі свіжих овочів.
Коментар дієтолога
Лікар-дієтолог Ольга Набока:
"Відмінна білкова страва. Білок – головний будівельний матеріал для нашого організму. Добре підходить тим, хто виключив м'ясні страви з раціону. Регулярне вживання кальмарів позитивно впливає на серцево-судинну систему, але при цьому потрібно звернути увагу на те, що кальмари можуть спровокувати загострення алергічних захворювань".
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