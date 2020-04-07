Кальмари фаршировані омлетом та зеленню: корисна вишуканість

OBOZREVATEL продовжує публікувати незвичайні рецепти, які стали набули особливої популярності в період карантину.

За традицією рецепт коментує дієтолог.

Кальмари фаршировані омлетом та зеленню

Складові:

Кальмари - 3 шт.

Ріпчаста цибуля - 1 шт.

Часник - 2 зубчики

Шпинат - 100 гр.

Рікотта - 100 гр.

Сир твердий - 100 гр.

Яйце - 3 шт.

Сіль за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Кальмари миємо, чистимо і видаляємо усі плівки. Тепер чистимо цибулю і нарізаємо її дрібними кубиками. Часник чистимо і подрібнюємо ножем або пропускаємо через прес.

Цибулю і часник обсмажуємо на розігрітій сковороді з невеликим додаванням рослинної олії.

Через 7-10 хвилин додаємо до цибулі дрібно нарізаний шпинат. Якщо ви будете використовувати заморожений шпинат, обов'язково попередньо розморозьте його і злийте усю воду. Перемішуємо цибулю зі шпинатом і обсмажуємо на середньому вогні 2-3 хвилини.

Тепер в тарілку вбиваємо сирі яйця. Додаємо сіль і перець за смаком. Збиваємо яйця виделкою до однорідного стану, після чого яєчну масу тонкою цівкою вливаємо в сковороду до цибулі зі шпинатом. Ретельно перемішуємо масу і смажимо до повної готовності яєць. Додаємо рікотту і натертий на тертці твердий сир. Все ще раз перемішуємо, вимикаємо вогонь і накриваємо сковорідку кришкою. Чекаємо, коли сир розтане на гарячій сковороді.

Фаршируємо кальмари нашою сирно-яєчною начинкою. Викладаємо їх у форму для запікання і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Середній час запікання близько 25-30 хвилин.

Перед подачею нарізаємо кальмари кільцями. Страву подаємо до столу з нарізкою зі свіжих овочів.

Коментар дієтолога

Лікар-дієтолог Ольга Набока:

"Відмінна білкова страва. Білок – головний будівельний матеріал для нашого організму. Добре підходить тим, хто виключив м'ясні страви з раціону. Регулярне вживання кальмарів позитивно впливає на серцево-судинну систему, але при цьому потрібно звернути увагу на те, що кальмари можуть спровокувати загострення алергічних захворювань".

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