Кабачки з бараниною за півгодини: простий рецепт дивовижної страви

Перед початком літньої пори стають все більш поширеними страви з кабачків, зокрема, цікавий рецепт кабачків з телятиною.

Він вимагає близько півгодини безпосередньої витрати часу і був запропонований Томісіной Майерс на The Guardian.

Для приготування потрібно 4-6 великих кабачків, 400 грамів баранячого фаршу, 2 помідори, велика цибулина, 2 зубчики дрібно нарізаного часнику, 50 грамів родзинок, 40 г кедрових горіхів, 3 столові ложки оливкової олії, столова ложка гранатової патоки, половина граната, жменя м'яти і петрушки, щіпка цукру, сіль і перець за смаком.

Окремо підготувати зубчик часнику, 400 г грецького йогурту, 3 чайних ложки тахіні.

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Духовку розігріти до 200 градусів, порізати кабачки уздовж навпіл, вийняти з них серцевину і покласти на деко.

У каструлі розігріти олію, 10 хвилин обсмажити в ній лук, часник із сіллю, після чого додати родзинки і кедрові горіхи, посмажити ще кілька хвилин, поки горіхи не змінят колір.

Збільшивши вогонь до сильного, додати фарш і спеції, а коли м'ясо підрум'яниться, і помідори, зняти з вогню, додати патоку, розмішати, додати спеції, ложкою розкласти всередину кабачків, готувати їх 30-35 хвилин в духовці.

Поки вони готуються, потрібно почистити зубчик часнику, розчавити його дрібкою солі, змішати з йогуртом і тахіні, після чого використовувати як соус до страви.

По закінченню приготування кабачки посипати гранатом і зеленню, подавати з темними сортами рису.

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