Йога та харчування: розкрито основні принципи

Коли ви чуєте про йогу і харчування, перша думка – це вегетаріанська або веганська дієта. Проте це не завжди так: підхід є цілісним.

Згідно йоги, слід харчуватися легкою їжею, яка приносить тілу енергію, а також спокій і гармонію. За індійською традицією вона впливає на фізичне, психічне і духовне здоров'я. Ось чому гарне харчування повинно ґрунтуватися на сезонності та свіжості продуктів, розповідає cucina-naturale.it.

Йога дає рекомендації щодо того, які продукти можна класти на тарілку, ґрунтуючись на різних якостях (гунах), присутніх в кожному інгредієнті. Всього існує три гуни: саттва, раджас і тамас, кожна з яких має свої специфічні характеристики.

Саттва, наприклад, є проявом чистоти і балансу, принципів, які можна знайти в свіжих натуральних продуктах (сезонних фруктах і овочах), топленому маслі (гхі), крупах, бобових, волоських горіхах, цільнозерновому борошні, насінні та меді.

Раджас, з іншого боку, є синонімом сили, яка порушує баланс, призводить до хаосу і емоційної нестабільності. У цю категорію входять дуже пряні спеції, кава, чай, шоколад, спиртні напої, сири, мариновані овочі, оцет, йогурт, кисломолочні продукти і кисла їжа в цілому, сіль, дріжджовий хліб або десерти.

Нарешті, тамас представляє пасивність, опір змінам, які в кінцевому підсумку можуть перерости в депресію, апатію і нестачу життєвих сил. До тамасичних продуктів відноситься, наприклад, м'ясо, цибуля, часник і консерви (продукти промислового виробництва).

Це не означає, що згідно йоги за столом необхідно відмовитися від десерту або доброї кави, але ви повинні вживати їх усвідомлено і помірно, щоб залишити більше місця так званій саттвічній дієті.

Мета йогічного харчування – активувати агні, травний вогонь, який приносить психофізичне благополуччя. Якщо це не вдається, ви починаєте відчувати втому, важкість, занепокоєння і затуманення розуму.

Основи йогічної дієти

На сніданок краще уникати круасану з капучино, а віддавати перевагу солоним стравам. Обід вважається найважливішим прийомом їжі, тому він повинен бути поживним, щоб забезпечувати вас енергією. Увечері потрібно їсти щось досить легке.

Люди, які практикують йогу, знають, що при правильному харчуванні вечеря ніколи не ґрунтується на холодних або сирих продуктах. Їжа повинна бути теплою і делікатною. Якщо можливо, краще повечеряти не пізніше 19:30, щоб дати організму час все засвоїти і переварити перед сном.

Згідно давньоіндійської філософії, коли справа стосується харчування, важливо розглядати благополуччя з усіх точок зору: фізичної, емоційної, психічної і духовної. Їжа – це перша форма медицини та один з основних доступних нам інструментів для підтримання життєвої сили.

Приклад меню на 1 день

Сніданок: чапаті (індійські коржики без дріжджів), овочі, яблучний чатні (традиційний індійський соус).

Обід: суп із сочевиці з прянощами (кмином) або коричневий рис з сезонними овочами.

Вечеря: овочевий суп-пюре.

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