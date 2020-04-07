Їжа в чашці: смачні страви, які можна приготувати за лічені хвилини

У цьому невеликому огляді, ми пропонуємо вашій увазі легкі рецепти, які можна приготувати за кілька хвилин, використовуючи мікрохвильову піч.

Вони підійдуть навіть для найвимогливыших дітей під час карантину, стверджує англійське видання Daily Mail, оскільки включають в себе макарони з сиром, омлети і навіть райдужні кекси.

Омлет в чашці

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Розбийте 2 яйця, додайте 1/2 нарізаного болгарського перцю, 2 скибочки шинки і 1/4 чашки нарізаного шпинату.

Посоліть, поперчіть, перемішайте суміш і помістіть в мікрохвильовку.

Витягніть через 2-3 хвилини і насолоджуйтеся!

Макарони з сиром

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Додайте 1/2 чашки макаронів і 1/2 чашки води.

Посоліть і поставте в мікрохвильовку на 2-3 хвилини.

Дістаньте, додайте трохи молока, жменю тертого сиру і посипте перцем.

Помістіть назад на 30 секунд і насолоджуйтеся!

Курячий пиріг

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Покладіть в чашку 3-4 столові ложки вареної курки, 2 столові ложки овочів, 1,5 столові ложки кукурудзяного крохмалю, сіль, перець, 1 столову ложку молока, 3 столові ложки курячого бульйону і перемішайте.

Для кірки змішайте борошно, розпушувач, сіль, 1/2 столової ложки вершкового масла, 3,5 столових ложки молока і трохи трав, потім додайте в чашку.

Помістіть в мікрохвильовку на 2 хвилини 15 секунд і насолоджуйтеся!

Рис з брокколі та сиром

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Змішайте 5 столових ложок рису швидкого приготування, 2/3 склянки холодної води, дрібно нарізані суцвіття брокколі.

Розмішайте суміш в чашці і помістіть в мікрохвильовку на 3-4 хвилини.

Додайте 1/2 столової ложки кукурудзяного крохмалю, 3 столові ложки молока і 4 столові ложки тертого сиру.

Посоліть і поставте в мікрохвильовку ще на 1,5 хвилини і насолоджуйтеся!

Паста Рігатоні

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Покладіть в чашку кілька столових ложок соусу марінара, тертої моцарелли і 2 столові ложки дрібно нарізаного базиліка.

Додайте ще трохи соусу, помістіть пасту рігатоні в вертикальному положенні, а потім накрийте ще одним шаром соусу.

Зверху посипте пармезаном і запікайте при 200 С протягом 20 хвилин і насолоджуйтеся!

Райдужний кекс

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Змішайте в мисці 1/2 чашки цукру, 1 пачку розм'якшеного вершкового масла, 2 яйця, 1 столову ложку ванільного екстракту і 1 чашку муки.

Додайте половину столової ложки розпушувача, чверть столової ложки харчової соди і сформуйте тісто.

Розділіть його на п'ять невеликих порцій і розфарбуйте харчовим барвником.

Додайте тісто різного кольору в одну чашку і поставте в мікрохвильовку на одну хвилину.

Накрийте збитими вершками, кондитерської посипкою і насолоджуйтеся!

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