Італійці виявили дивовижний вплив перцю чилі на здоров'я людини

Перець чилі є частиною раціону протягом тисячоліть.

Однак останнім часом його серед деяких інших спецій неофіційно називають цілющими суперпродуктом. Але чи дійсно він настільки корисний для здоров'я і допомагає запобігти хворобам?

OBOZREVATEL пропонує вам ознайомитися з висновками, зробленими вченими і опублікованими bbc.com.

secretworlds.ru

Перець чилі - це одна з найвідоміших і широко використовуваних спецій. Багато фахівців вивчали її потенційний вплив на здоров'я, але виявили як позитивні, так і негативні результати.

Капсаїцин є основним активним інгредієнтом в чилі. При вживанні перцю молекули капсаїцину взаємодіють з температурними рецепторами в тілі, посилаючи сигнали в мозок, щоб створити відчуття тепла.

У 2019 італійські дослідники показали, що люди, які їли їжу, що приправлена перцем чилі, чотири рази на тиждень, мали більш низький ризик смерті в порівнянні з тими, хто його ніколи не використовував.

Раніше, в 2015 році, китайські фахівці теж проводили подібні дослідження. Тоді вони дійшли до висновку, що ті, хто вживав гостру їжу майже кожного дня, мали на 14% менший ризик смерті, ніж ті, хто харчувався таким чином менш ніж один раз на тиждень.

"Основні висновки полягали в тому, що високе споживання гострої їжі пов'язане з більш низьким ризиком смертності, особливо від раку, хвороб серця і респіраторних захворювань", – говорить дослідник Лю Ци, професор харчування в Гарвардській школі охорони здоров'я.

вегетаріанські рецепти

Однак, це не означає, що вживання великої кількості перцю чилі в короткостроковій перспективі захистить ваше здоров'я. Важливо знати, що дослідження в Китаї проводилося, в середньому, сім років. Таким чином, навіть якщо перець чилі надавав захисну дію на здоров'я учасників, цей ефект, ймовірно, накопичувався з часом, а не протягом тижнів або місяців.

При цьому більш низький ризик захворювань може бути обумовлений капсаїцином. Він здатний поліпшити метаболічний статус і рівень холестерину, збільшити кількість спалюваного енергії і зменшити апетит.

З іншого боку, в одному з досліджень було виявлено, що люди, які їли багато чилі, мали більш слабку когнітивну функцію. Споживання понад 50 г в день викликає майже вдвічі більший ризик погіршення пам'яті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, навіть відмова від невеликої кількості м'яса на користь вегетаріанських продуктів істотно впливає на тривалість життя.

Американські вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я встановили, що заміна всього лише 100 калорій, щодня одержуваних з м'яса, на рослинний білок знижує ризик передчасної смерті на 50%.

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