Італійський шедевр зі звичайного сиру: полуничне тірамісу
OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.
Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Youtube поділилася фуд-блогер Ольга Матвій.
ПОЛУНИЧНЕ ТІРАМІСУ З СИРНИМ КРЕМОМ
Інгрідієнти
полуниця 300-400 гр,
банан - 2 шт,
чорний шоколад - 150 гр,
сир - 400 гр,
цукрова пудра - 3 ст. л,
кава заварна - 3 ст. л,
сметана - 3 ст. л.
Приготування
Велику полуницю миємо й нарізаємо слайсами. Дно і боки форми викладаємо нарізаною полуницею. Поверх полуниці викладаємо нарізаний банан. 150 гр. чорного шоколаду натираємо на дрібній тертці. Рівно половину натертого шоколаду висипаємо у форму поверх бананів і полуниці.
Тепер приготуємо заливку. Змішаємо 3 ст. л. сметани і 3 ст. л. еспресо. Сир відправляємо в чашу міксера. Додаємо цукрову пудру. Збиваємо сир з пудрою і потроху додаємо в цю масу сметану з кавою. Все перемішуємо до стану крему.
Половину приготованого крему викладаємо поверх шоколаду. На крем викладаємо другий шар нарізаної полуниці. Поверх полуниці знову кладемо нарізаний банан і знову все посипаємо шоколадом. Поверх шоколаду викладаємо крем, що залишився. Посипаємо торт шоколадом. Прибираємо десерт в холодильник на кілька годин. Перед подачею прикрашаємо тірамісу свіжою полуницею.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
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