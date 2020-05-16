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Італійський шедевр зі звичайного сиру: полуничне тірамісу

5.9т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули популярності в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Youtube поділилася фуд-блогер Ольга Матвій.

Італійський шедевр зі звичайного сиру: полуничне тірамісу

ПОЛУНИЧНЕ ТІРАМІСУ З СИРНИМ КРЕМОМ

Інгрідієнти

  • полуниця 300-400 гр,

  • банан - 2 шт,

  • чорний шоколад - 150 гр,

  • сир - 400 гр,

  • цукрова пудра - 3 ст. л,

  • кава заварна - 3 ст. л,

  • сметана - 3 ст. л.

Приготування

Велику полуницю миємо й нарізаємо слайсами. Дно і боки форми викладаємо нарізаною полуницею. Поверх полуниці викладаємо нарізаний банан. 150 гр. чорного шоколаду натираємо на дрібній тертці. Рівно половину натертого шоколаду висипаємо у форму поверх бананів і полуниці.

Тепер приготуємо заливку. Змішаємо 3 ст. л. сметани і 3 ст. л. еспресо. Сир відправляємо в чашу міксера. Додаємо цукрову пудру. Збиваємо сир з пудрою і потроху додаємо в цю масу сметану з кавою. Все перемішуємо до стану крему.

Половину приготованого крему викладаємо поверх шоколаду. На крем викладаємо другий шар нарізаної полуниці. Поверх полуниці знову кладемо нарізаний банан і знову все посипаємо шоколадом. Поверх шоколаду викладаємо крем, що залишився. Посипаємо торт шоколадом. Прибираємо десерт в холодильник на кілька годин. Перед подачею прикрашаємо тірамісу свіжою полуницею.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні новини Кулінарні поради Кулінарні статті живлення рецепти
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рецепт блогер
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